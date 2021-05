Gina Pistol, transformare spectaculoasă după naștere. Cum arată acum vedeta - FOTO

Îndrăgita vedetă de la Antena 1, Gina Pistol, a arătat progresul pe care-l are în luptă cu kilogramele acumulate în timpul sarcinii. Vedeta s-a plâns public de kilogramele în plus pe care le-a acumulat în timpul sarcinii, mărturisind că simplul mers pe jos devenise mai dificil. Acum, pare însă că a început să-și revină spectaculos la doar două luni după naștere.

”Am achiziționat un cântar care arată kilogramele reale și mi-a dat cu tristețe. Plâng în mine, plâng. Ideea este că nu am pus foarte multe kilograme, mi-a zis Mona, fata care îmi face masaj o dată pe săptămână, pentru drenajul limfatic, dar sunt multe kilograme. Nu știu cum să vă explic ca să mă înțelegeți. Și trebuie să fac ceva, n-am cum, dar nu, nu pot să vă spun câte kilograme am, dar d-aia mi-era mie greu la urcat scări și la mers pe jos. A fost șocul zilei. Eu am văzut, știu că sunt mai pufoasă că nu mai sunt cum eram în urmă cu șapte sau opt luni, dar nu mă așteptam să fie așa multe kilograme și mai am două luni. Imaginați-vă cum e să purtați, să cărați, în fiecare zi o ganteră care depășește 15 kilograme” spunea vedeta, în timpul sarcinii, pe InstaStory.

După sarcină, Gina Pistol pare că pierde rapid kilogramele în plus acumulate.

Sarcina Ginei Pistol, un miracol

Gina Pistol și Smiley au format, la început, un cuplu un secret. Un secret a fost și sarcina vedetei, căreia nu i-a venit să creadă că relația ei cu Smiley este binecuvântată cu un copil. ”În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi și pentru iubirea noastră” spunea Gina Pistol după momentul în care s-a confirmat că bebelușul ce-l purta în pântece este sănătos și sarcina trecuse de cele mai importante momente-cheie, cele de început.

Fericirea, în literele ”Am devenit părinți!”

La începutul lunii martie 2021, Gina Pistol a născut o fetiță sănătoasă.

"Dacă ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranță următoarele: “Am devenit părinți!”. Gina se simte bine, a născut în seara aceasta, fetița nostră este sănătoasă, are 3,230 kg și 51 cm lungime, iar medicul nostru, spune că este perfectă.

Sunt primele ore din cea mai frumoasă poveste din viețile noastre și știm deja că nu știm nimic din tot ce ne așteaptă. Găsiți imagini cu noi și emoțiile noastre de dinainte de a fi 3. Sunt așa cum le-am trăit și cum au năvălit peste noi. Vi le arătăm ca unor prieteni buni. Vă mulțumim pentru felul în care ne-ați fost alături în toată perioada asta! Să fie soare!" anunța atunci Smiley.