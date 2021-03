Gigi Becali i-a interzis familiei să aibă televizor. Motiv incredibil: Închid și gata

Gigi Becali a făcut dezvăluirea în direct și a recunoscut că membrii familiei sale nu mai au voie să se uite la televizor. Potrivit lui, știrile și emisiunile care rulau la televizor îi dădeau o stare de neliniște și îl împingeau să facă multe păcate.

"Fiecare om are duhul lui, unuia îi place muzica, fotbalul. Și sunt anumite momente când nu mai suport televizorul. L-am scos de tot din casă. am prins mai mare putere, oboseala ți-o dă altul. Nu mai vreau și nu mai suport și gata. Duhul lumii, adică al televizoarelor. Dacă vorbesc, fac păcate. Sunt vreo 6 păcate, de ce să le fac? Mai bine tac și nu mai fac păcate. Am făcut bine, dar multe păcate când am vorbit. La televizor nu mă uit, nici nu știu despre ce e vorba", a spus Gigi Becali, la Antena Stars.

Acesta a scos definitiv televizorul din bucătărie, astfel că toți membrii familiei sale trebuie să stea la masă fără să se uite la ceva anume și să poarte discuții între ei. Cu toate acestea, a spus că singurul moment în care deschide televizorul este atunci când sunt meciuri, însă în pauze îl închide.

"La televizor mă uit la meci și în pauză închid și gata. Nu mai vreau păcate, nu mai vreau lume. E duhul lumii care duce la slavă deșartă", a completat el.