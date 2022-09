Gigi Becali, decizie surprinzătoare înainte de meciul cu West Ham. Un jucător a fost șters de pe lista neagră: „Eu l-am iertat. Eu n-am nicio treabă”

„Eu l-am iertat. Eu n-am nicio treabă, că nu e vorba de iertat aici, e vorba că eu nu sunt mulțumit de el. Adică nu mă simt în singuranță când este el, când joacă fundaș central.

O să vedem. Probabil o să-l mai încerce, o să-l mai bage dacă o să fie nevoie”, a spus Gigi Becali la Pro Arena.

Bouhenna a ajuns la FCSB în această vară, din poziția de jucător liber de contract, după despărțirea de CFR Cluj. Acesta are o cotă de piață de 500.000 de euro.

Becali l-a sunat pe Dică după ce antrenorul a dat semne că ar putea demisiona: De ce ai spus prostia asta?

Nicolae Dică a fost extrem de supărat după meciul cu Farul, pierdut cu 1-3 în Superligă, şi a anunţat că va face schimbări, dacă va mai fi antrenor. Gigi Becali l-a sunat imediat pe antrenor.

”Voi vedeți lucrurile într-un fel, eu le vad în alt fel. Că am mâncat bătaie, așa este. Dar eu i-am spus lui Dică și data trecută (n.r.- după 2-2 cu Hermannstadt): `Bă, nu fi supărat! Rezultatul e mincinos`. Acum spun iar.

Am vorbit aseară: `Stai liniștit. Rezultatul e mincinos`. Am vorbit azi dimineață iar. Noi am avut 70% posesie. Noi nu putem fi supărați că am luat un gol... Era Dulca acolo, Dawa a făcut penalty... Al doilea gol tot pe o greșeală l-am luat.

Nici noi nu am jucat extraordinar. De ce? Am jucat în 3 jucători: Coman, Compagno și Cordea. Așa nu se poate câștiga meciul. I-am zis lui Dică: `Fă ce vrei. Nu mă bag. Dacă vrei să reglezi, schimbă 2-3 jucători în minutul 15. Eu nu mă bag`.

A zis și Dică: `Dacă rămân eu...`. Nu înțeleg de ce a zis. De ce ai spus prostia asta? Am câștigat 8 milioane de euro cu el. Nu se pune problema să plece. De unde a scos-o? Nici măcar nu înțeleg. Iau 8-9 milioane datorită lui”, a declarat Gigi Becali, citat de Digisport.

West Ham United, învinsă de Chelsea în campionatul Angliei, înaintea meciului cu FCSB

West Ham United, adversara vicecampioanei României, FCSB, în prima etapă a competiţiei Europa Conference League, a fost învinsă la limită în deplasare, cu 2-1, de formaţia Chelsea Londra, sâmbătă, într-un meci din etapa a 6-a a campionatului de fotbal al Angliei.

'Ciocănarii' au deschis scorul pe stadionul Stamford Bridge prin Michail Antonio (63), însă gazdele au întors rezultatul în finalul reprizei secunde, în care au marcat de două ori, prin Ben Chilwell (76) şi Kai Havertz (88).

Oaspeţii au avut şi un gol anulat în minutul 90, pentru un fault în atac. Acesta este al patrulea eşec în şase parte disputate de la debutul sezonului pentru West Ham, aflată pe poziţia a 17-a a clasamentului, cu 4 puncte.

FCSB o va înfrunta pe West Ham United, joi la Londra, în Grupa B din Europa Conference League, returul fiind programat în data de 3 noiembrie, la Bucureşti.

Rezultate înregistrate sâmbătă în Premier League:

Everton - Liverpool 0-0

Chelsea - West Ham United 2-1

Au marcat: Chilwell (76), Havertz (88), respectiv Antonio (63).

Newcastle United - Crystal Palace 0-0

Nottingham Forest - Bournemouth 2-3

Au marcat: Kouyate (33), Johnson (45+2 - penalty), respectiv Billing (51), Solanke (63), Anthony (87).

Brentford - Leeds United 5-2

Au marcat: Toney (30 - penalty, 43, 58), Mbeumo (80), Wissa (90+1), respectiv Sinisterra (45+1), Roca (79).

Wolverhampton - Southampton 1-0

A marcat: Podence (45+1).

Tottenham Hotspur - Fulham 2-1

Au marcat: Hojbjerg (40), Kane (75), respectiv Mitrovic (83).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News