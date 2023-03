Gheorghe Hagi, supărat pe fotbaliştii români care au ales Italia: Nu pot să accept

”Nu pot să accept jucători care au crescut în străinătate și uită că sunt români. Uitați-i! Nu sunt români. A fi român înseamnă că oricănd te cheamă, trebuie să răspunzi. Ei sunt români, nu sunt italieni. Naționalitatea lor e română. Sunt români suta la suta.

Nu vorbesc de cât sunt de valoroși. Dintre ei sunt jucători care îmi plac foarte mult, dar nu putem sa ne rugăm de un jucător. Dacă vrei să vii, bine, dacă nu, să fii sănătos, fă performanță unde vrei, dar nu ne rugăm. Avem jucători buni, care joacă în țară! Foarte, foarte buni. E o pierdere când un jucător e valoros, când iubește România, când dă totul.

Când selectezi, e bine să chemi jucători foarte buni, dar nu uitați un singur lucru, echipa câștigă trofee, jocul colectiv câștigă trofee și aduce performanță. El poate să se exprime mai bine dacă are o echipă în spate.

Ăsta e secretul, să știi să formezi o națională cu jucători cu personalitate și pasiune, care să joace cu iubire, nu să te amenințe că nu vine la națională. Prea multa discuție despre acești jucători de care se pare că ne rugăm. Unde au jucat acești jucători? Nu au un meci în Liga 1, nu au un meci internațional”, a spus Gică Hagi, la emisiunea Digi Sport Special.

"Tatăl meu muncea într-o fabrică, se trezea la ora 6 dimineața, apoi lucra și în alt loc, pentru a putea să mă țină la antrenamente. Am înțeles că trebuie să fac și eu sacrificii, așa că am tras din greu pentru a ajunge în Serie B.

Dorința mea este să joc pentru Italia, m-am născut în Italia și am trăit întotdeauna aici. Dacă Mancini mă cheamă din nou, voi răspunde prezent”, a spus Boloca pentru Gazzetta dello Sport.

Andrei Coubiş nu i-a mai răspuns selecţionerului la telefon

”Mi-e greu să comentez alegerea lui Andrei Coubiş, care a preferat să meargă la naţionala U20 a Italiei. Mi-aş fi dorit să aleagă naţionala României. L-am convocat în premieră la meciurile cu Spania şi Olanda, e adevărat că mai fusese convocat înainte la U19 sau U20 şi a şi jucat. Este opţiunea lui şi ne pare rău.

Noi am încercat să facem demersurile necesare ca să-l convingem să rămână în continuare la naţionala României. La începutul lunii noiembrie, m-am deplasat la Milano, am urmărit o parte dintre antrenamentele pe care le-a făcut la AC Milan. Am avut posibilitatea să-l urmăresc într-un joc şcoală cu prima echipă, am purtat discuţii cu directorul sportiv al italienilor de la U21.

Aveam semnale că este căutat şi de persoane care sunt angrenate în Federaţia Italiană de Fotbal. Chiar directorul sportiv de la Milan mi-a spus că a primit o convocare şi de la Italia U20, trimisesem şi noi convocarea pentru România U21, a ales Italia. Este opţiunea jucătorului.

Eu chiar am simţit ce va alege, pentru că l-am văzut mai distant, nu am mai putut să comunic aşa de mult cu el la telefon, nici la mesaje nu mi-a răspuns. Noi am încercat să îl convingem să ne aleagă”, a declarat Emil Săndoi, pentru FRF.

