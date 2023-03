Sunt cinci state în Europa în care locuiesc permanent aproape un milion de români. Așa a debutat discuția din cadrul Interviurilor DC News, referitoare la românii stabiliți în afara granițelor țării, emisiune a cărei invitat a fost secretarul de stat pentru Românii de Pretudindeni, Gheorghe Cârciu.

”Avem patru țări în Europa: Germania, Marea Britanie, Italia și Spania unde permanent avem un milion de români, minimum. A cincea este Franța despre care estimările oficiale arată că avem 106 mii de români. Franța nu are minorități și de acolo reiese această cifră. Toți au aceleași drepturi și e destul de corect acest lucru. Franța are însă cel puțin 600 de mii de români în plus. Sunt comunități foarte mari, sunt aproape 500 de mii doar în regiunea pariziană”, a declarat secretarul de stat pentru Românii de Pretudindeni, Gheorghe Cârciu.

Cea mai recentă estimare realizată la sfârșitul anului 2022, de către Ministerul de Externe a României, arăta că în diaspora sunt aproximativ 5,7 milioane de români.

”Astăzi, după ultimele date oficiale pe care le avem, numărăm 5,7 milioane de români în afara graniţelor. Este o cifră oficială pe care am obţinut-o de la Ministerul Afacerilor Externe. Cu siguranţă avem cel puţin 8 milioane. Avem 500.000 de români doar în Franţa, mai mult decât declară statul francez astăzi - 106.000 de români, în cifrele oficiale. Avem câteva ţări în Europa unde avem un milion sau mai mult de un milion de români. Avem 150.000 - 200.000 de români în plus, care nu sunt identificaţi sau număraţi", a menţionat Gheorghe Cârciu.

