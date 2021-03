Gestul incredibil prin care doi tineri au demonstrat cât de mare este dragostea lor. Acum chiar că nimic nu îi poate despărți. FOTO/VIDEO

Alexandr Kudlay, în vârstă de 33 de ani, și Viktoria Pustovitova, în vârstă de 28, sunt doi tineri îndrăgostiți din Ucraina. Cuplul a decis să își arate dragostea care îi leagă lumii întregi, printr-un gest inedit. În urmă cu o lună, de Ziua Îndrăgostiților, cei doi tineri şi-au legat mâinile cu un lanţ - ca să-şi pună iubirea la încercare, spun ei, dar şi pentru a încerca să stabilească un record.

Lanțul a fost sudat şi sigilat, ca să nu se poată elibera. Acum ei trebuie să facă absolut totul împreună: să se îmbrace, să gătească, să meargă la baie etc. Spun că e destul de greu, dar și-au promis să reziste pentru a stabili noul record. Tocmai din acest motiv nu au apelat la o pereche de cătușe, lanțurile sunt mai sigure. Cazul lor a devenit cunoscut în lumea întreagă și mii de oameni îi urmăresc acum pe rețelele de socializare, curioși fiind dacă rezistă 3 luni în această postură.

Mai multe fotografii pot fi văzute AICI.

Ukrainian couple Alexandr Kudlay and Viktoria Pustovitova, handcuffed themselves together to mend their on-off relationship https://t.co/AFa27jNTDh pic.twitter.com/T1rObdwzTU

This Ukrainian couple decided to handcuff themselves together because they kept breaking up.



Read: https://t.co/pOGJwgtAcA pic.twitter.com/S9W7qceGbn