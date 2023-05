George Michael și Kate Bush, printre artiştii incluşi în Rock&Roll Hall of Fame 2023

Aflat la prima sa nominalizare, Willie Nelson se alătură legendelor muzicii country Dolly Parton, care a fost inclusă în Hall of Fame în 2022, lui Hank Williams şi Johnny Cash.



Ceilalţi artişti care vor fi incluşi în promoţia 2023 sunt regretatul cântăreţ pop George Michael, cântăreaţa rap Missy Elliott, cântăreaţa Sheryl Crow - aflaţi cu toţii la prima lor nominalizare -, cântăreaţa Kate Bush, trupa rock Rage Against the Machine şi grupul vocal R&B vocal The Spinners.



Artiştii care vor fi incluşi anul acesta în celebrul panteon au fost aleşi din 14 nominalizaţi prin voturile a 1.000 de artişti şi membri ai industriei precum şi în urma voturilor fanilor.



Gala din 2023 va avea loc pe 3 noiembrie la Barclays Center din Brooklyn, New York.



Suntem onoraţi că ceremonia de includere din noiembrie la New York coincide cu două repere în cultura muzicală: cea de-a 90-a aniversare a lui Willie Nelson şi cea de-a 50-a aniversare a naşterii hip hopului, a spus John Sykes, preşedintele Fundaţiei Rock & Roll Hall of Fame.



Nelson activează în industria muzicală de peste 60 de ani. A lansat primul dintre cele 73 de albume solo de studio ale sale în 1962 şi a ajuns prima dată în fruntea topurilor muzicale cu hitul Blue Eyes Crying in the Rain, în 1975.



George Michael a fondat duoul pop Wham!, devenit celebru pentru hitul Wake Me Up Before You Go-Go, după care s-a lansat într-o carieră solo. Cântăreţul a decedat în 2016.



Missy Elliott este cunoscută pentru albumul de debut Supa Dupa Fly, lansat în 1997. Ca producător şi director de casă de discuri, este apreciată ca deschizătoare de drumuri pentru femei în industria muzicală.



Sheryl Crow şi-a început cariera ca backing vocals, dar s-a lansat ca artist solo în 1993 cu albumul de debut Tuesday Night Music Club, din care face parte single-ul All I Wanna Do, încoronat înregistrarea anului la ediţia din 1995 a premiilor Grammy. Artista a fost implicată în numeroase colaborări şi a abordat stiluri diverse, de la rock, pop, la country, folk şi blues.



Kate Bush şi-a creat un spaţiu unic în muzica rock abordând sonorităţi luxuriante şi experimente radicale. Piesa din 1985 Running Up That Hill (A Deal with God) a devenit din nou hit în 2022.



Trupa din Los Angeles Rage Against the Machine s-a lansat în 1991 cu un sound vehement care combină hip hop, punk, metal şi rock. Cunoscuţi pentru mesajele politice rebele, au lansat hituri precum Killing in the Name, despre rasism şi brutalitatea poliţiei.



The Spinners s-au lansat la casa de discuri Motown din Detroit în anii 1960, iar ulterior au definit muzica soul din Philadelphia cu armonii luxuriante şi o prezenţă scenică dinamică. Au lansat numeroase hituri R&B precum I'll Be Around, Could It Be I'm Falling in Love şi Then Came You, scrie Agerpres.

