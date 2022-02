General ucrainean: Am capturat în jur de 200 de soldați. Prizonierilor ruși li s-a permis să își sune părinții

„Am capturat în jur de 200 de soldați ruși, unii dintre ei în vârstă de 19 ani, deloc antrenați, prost echipați. Îi tratăm conform Convenției de la Geneva, conform dreptului umanitar internațional", a declarat Kremenetski, care este oficial al Ambasadei Ucrainei în SUA.

CNN nu a reușit să verifice în mod independent afirmațiile generalului.

De asemenea, acesta a mai spus că soldaților li s-a permis „să își sune părinții" și că li s-a dat mâncare și apă.

Totodată, a mai zis că Ucraina are nevoie de mai mult sprijin cu ajutor militar: Există o listă de cerințe cruciale și încă avem nevoie de mai multe capacități. Pot să vă asigur că ceea ce am primit deja a fost folosit în mod corespunzător!”

Analiștii de operațiuni militare de la Institute for the Study of War, cu sediul în SUA, au prezentat cea mai recentă evaluare, după luptele de sâmbătă.

Rusia „nu a reușit să încercuiască și să izoleze Kievul cu atacuri mecanizate și aeropurtate, așa cum plănuise în mod clar să facă", au transmis analiștii institutului.

Înaintarea rusă se concentrează acum pe atacuri directe asupra capitalei Ucrainei, cu atacuri din nord-estul orașului și de pe un flanc îngust al râului Dnipro, care se află lângă Kiev.

Forțele ruse au „abandonat temporar" atacurile asupra orașelor Cernikov și Harkov, observând că forțele par să ocolească aceste orașe pentru a merge mai departe spre Kiev.

Atacurile Rusiei asupra acestor orașe din nord-est și est au eșuat deoarece au fost „prost concepute și executate" și s-au confruntat cu „o rezistență mai hotărâtă și mai eficientă decât se așteptau", a declarat Institutul.

Succesele Rusiei în sudul Ucrainei reprezintă cel mai mare pericol și „amenință să dezmembreze apărarea de succes a Ucrainei în nord și nord-est”, notează Mediafax.

Comisia Europeană a anunţat, sâmbătă seară, că, în coordonare cu Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Canada şi Statele Unite, va propune excluderea unui anumit număr de bănci ruse din sistemul de tranzacţii interbancare „Swift".

