Prețul gazului natural este în scădere cu 10%, similar cu cel din 2008

Contractele futures pe gaze naturale din SUA au scăzut joi sub 6 dolari per milion de unități termice britanice (btu), după ce un raport de inventar a arătat o acumulare de stocare mai mare decât se așteptau companiile, stârnind temeri cu privire la o piață supraaprovizionată. Contractele futures Henry Hub au scăzut cu 12,5%, până la 5,68 de dolari per milion de btu, scrie CNBC. Contractul este acum în scădere cu aproximativ 30% pentru iunie, fiind cea mai proastă tranzacție din decembrie 2018 și până în prezent.

U.S. Energy Information Administration a declarat joi că inventarul pentru săptămâna încheiată pe 24 iunie a crescut cu 82 de miliarde de metri cubi.

Comercianții se tem de o piață supraaprovizionată

David Givens, șeful serviciilor de gaze naturale și energie electrică pentru America de Nord la Argus Media, a declarat că prognozează un stoc de 76 de miliarde de metri cubi, acumularea de stocare apropiindu-se de niveluri normale.

Campbell Faulkner, vicepreședinte senior și analist șef de date la OTC Global Holdings, a subliniat ”sensibilitatea echilibrului cererii de aprovizionare la care se află gazul natural” este îngrijorător.

”Gazul a fost un export de mărfuri extrem de important, iar consumurile de energie au fost robuste pentru semestrul I 2022. Când mărfurile se află la niveluri atât de ridicate ale prețurilor din cauza deficitului perceput, orice indicator fundamental va face ca mărfurile să oscileze violent, fie în sus, fie în jos”, a spus el.

O parte a slăbiciunii din această lună se datorează și faptului că Freeport LNG a anunțat la începutul lunii iunie că instalația sa din Quintana Island, Texas va fi offline mai mult decât se aștepta în urma unui incendiu. Anunțul a făcut ca înțelegerile futures pe gaze naturale să scadă cu peste 16% în acea zi, deoarece comercianții se temeau de o piață supraaprovizionată.

Prețul a rămas crescut pentru anul 2022, în ciuda scăderii

Operațiunea Freeport reprezintă aproximativ 17% din capacitatea de procesare a GNL din SUA. O cantitate record de GNL din SUA a ajuns în Europa în ultimele luni, deoarece blocul încearcă să se îndepărteze de energia rusă. Cererea de GNL a crescut, la rândul său, prețurile Henry Hub. Administrația pentru Siguranța Conductelor și a Materialelor Periculoase a declarat joi că instalația nu va avea voie să revină la operațiuni normale până când PHMSA va considera că este sigură.

”Ca urmare a investigației preliminare, se pare că la instalația de export de GNL a Freeport există condiții care prezintă un risc de integritate pentru siguranța publică, proprietatea sau mediul”, a spus agenția într-un comunicat.

În ciuda scăderilor puternice din iunie, gazele naturale sunt încă în creștere cu peste 50% pentru 2022.

John Kilduff, partener la Again Capital, a remarcat că nivelurile de stocare sunt încă cu peste 10% sub nivelurile de anul trecut. El a adăugat că prognoza meteo pentru nord-est indică condiții blânde până la jumătatea lunii iulie. Prețurile gazelor naturale au crescut peste 9 dolari per milion de btu în mai, atingând cel mai ridicat nivel din august 2008.

