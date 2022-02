Prețul gazelor naturale a crescut cu 60% într-un an. La pompă, cu aproape 25%. INS arată cele mai mari scumpiri

Gazele naturale, uleiul comestibil, cartofii şi combustibilii s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, în timp ce, comparativ cu luna precedentă, cele mai mari creşteri de preţuri au fost înregistrate la transportul aerian, gaze şi energie termică, conform datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică.



În intervalul ianuarie 2021 - ianuarie 2022, preţurile la gaze naturale au urcat cu 60,99%, la uleiul comestibil cu 25,76%, la cartofi cu 25,67 şi la combustibili cu 24,45%. La capitolul mărfuri alimentare, în afară de cartofi şi ulei, creşteri mari au mai fost înregistrate şi la ulei, slănină, grăsimi (plus 23,87%) şi mălai (plus 17,02%).



Comparativ cu luna anterioară, făina s-a scumpit în ianuarie 2022 cu 3,15%, produsele de morărit cu 3,08%, mălaiul cu 2,99% şi alte legume şi conserve din legume cu 2,95%. Singurele care s-au ieftinit au fost citricele şi alte fructe meridionale (minus 1,09%). Per total, comparativ cu decembrie 2021, preţurile mărfurilor alimentare s-au majorat, în medie cu 1,15%.



La categoria mărfuri nealimentare, în ultimul an, creşteri mari au fost consemnate, în afară de gaze naturale şi combustibili, la energia termică (plus 21,58%). Potrivit INS, preţurile la energia electrică au scăzut în perioada ianuarie 2021 - ianuarie 2022 cu 2,16%.

Creşterea medie a preţurilor faţă de decembrie 2021





Faţă de luna anterioară, gazele s-au scumpit în ianuarie 2022 cu 6,22%, energia termică cu 6,39%, iar combustibilii cu 3,59%. Creşterea medie a preţurilor faţă de decembrie 2021 a fost la acest capitol de 1,73%.



În cazul serviciilor, cele mai mari creşteri anuale au fost consemnate la serviciile poştale (plus 22,51%) şi la cele de apă, canal, salubritate (plus 12%). În raport cu luna anterioară, cele mai mari majorări de tarife au fost înregistrate în ianuarie 2022 la serviciile de transport aerian (19,86%), apă, canal şi salubritate (plus 4,37%) şi transport interurban (plus 2,23%). În medie, preţurile la servicii s-au majorat comparativ cu decembrie 2021 cu 1,37%, scrie Agerpres.



Rata anuală a inflaţiei a urcat la 8,35% în luna ianuarie 2022, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,18%, cele alimentare cu 7,24%, iar serviciile cu 5,66%.

"Se calculează o medie ponderată a tarifelor"





În ceea ce priveşte preţurile la energia electrică şi la gazele naturale, INS explică faptul că "pentru a comensura evoluţia preţurilor privind energia electrică pentru consumatorii casnici, începând din luna ianuarie 2021, se calculează o medie ponderată a tarifelor pentru ofertele concurenţiale şi cele pentru serviciul universal. La stabilirea structurii pieţei de energie electrică s-au utilizat datele furnizate de A.N.R.E şi de furnizorii de ultimă instanţă".



De asemenea, de la 1 noiembrie 2021 a intrat în vigoare Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 iar prevederile Legii au fost evaluate în conformitate cu principiile ce stau la baza colectării şi calculării preţurilor şi tarifelor lunare pentru produsele şi serviciile ce intră în componenţa consumului populaţiei.



Astfel, din luna noiembrie 2021, ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada sezonului rece 2021-2022 (1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022), la calculul indicilor preţurilor de consum pentru energie electrică şi gaze naturale, se parcurg următoarele etape: calcularea tarifelor lunare compensate şi plafonate pentru energie electrică şi gaze naturale, pentru eşantionul de contracte reprezentative din nomenclatorul IPC; determinarea proporţiei consumului cumulat aferent consumatorilor casnici ce se încadrează în tranşele de consum lunar, în conformitate cu prevederile OUG nr.118/2021, pentru energie electrică şi gaze naturale, pe baza informaţiilor transmise de ANRE şi de furnizorii de ultimă instanţă; calcularea mediei tarifelor compensate/plafonate şi necompensate, ponderate cu proporţia consumului compensat, respectiv necompensat, în total consum casnic aferent lunii de calcul, pentru energie electrică şi gaze naturale..

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News