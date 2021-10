Gaz Metan Mediaş - Dinamo. Încă o înfrângere pentru echipa din Ştefan cel Mare în Liga 1

Gaz Metan Mediaş a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-1 (2-0), vineri, pe teren propriu, în primul meci din etapa a 12-a a Ligii I de fotbal. Gaz Metan a câştigat graţie celor două execuţii de excepţie ale lui Ronaldo Deaconu, şuturi la vinclu de la peste 25 de metri, al doilea cu boltă (37, 38).



Dinamo a marcat târziu, prin Mirko Ivanosvski (84 - penalty), dar lovitura de pedeapsă a fost acordată cu uşurinţă la un duel între fundaşul Yuri Matias şi Vlad Moldoveanu. Ivanovski a marcat primul său gol pentru Dinamo.



Alin Dudea (Dinamo), aflat la încălzire, a fost eliminat de arbitrul Adrian Cojocaru imediat după golul echipei sale. Dinamo a ajuns la nouă partide consecutive fără victorie, un egal şi opt eşecuri. Gaz Metan nu mai câştigase acasă din prima etapă.

Mircea Rednic speră ca Dinamo să-şi revină până la iarnă

Tehnicianul a spus că a avut o discuţie cu conducerea clubului privind viitorul echipei, de care este mulţumit, precizând că în acest moment este preocupat de următoarea partidă din Liga I, cu Gaz Metan Mediaş: "Am avut o discuţie cu conducerea legat de situaţia financiară şi lucrurile sunt OK în momentul de faţă, dar important este ce facem noi că echipă. La meciul de la Mediaş ne dorim să luăm puncte, un punct, pentru că este o echipă care de când a schimbat antrenorul are o altă faţă. În ultimele două jocuri au jucat chiar foarte bine. Sunt jucători acolo cu care eu am lucrat, jucători cu calitate. Trebuie să ne aşteptăm la un meci foarte greu, dar eu am încredere, mai ales după discuţiile pe care le-am avut, după evoluţia din meciul cu UTA. Sunt trei puncte în joc şi vrem să le luăm, apoi mai vin jucători, revin şi unii accidentaţi. După meciul cu UTA nu mai sunt îngrijorat, pentru că am avut atitudine, am încredere că o vom putea scoate până în iarnă şi apoi vom vedea ce vom face".



Rednic s-a declarat îngrijorat de numărul mare de îmbolnăviri de Covid-19 din România, precizând că aproximativ trei sferturi dintre jucătorii săi sunt vaccinaţi.



"Normal că ne îngrijorează cazurile numărul mare de îmbolnăviri, de aceea am luat şi măsuri, băieţii se dezbracă în camere şi vin direct la antrenament. Am şi discutat cu ei, noi ne luăm toate măsurile, dar ei apoi să duc acasă. Cred că trei sferturi dintre ei sunt vaccinaţi", a mai spus Rednic.



Tehnicianul nu a dorit să comenteze decizia fostului antrenor, Dario Bonetti, de a solicita clubului plata salariilor restante: "Eu nu pot să judec nici pe jucători, nici pe Bonetti, pentru că este vorba de bani, este treaba lor. Dar asta o să dureze".



Întrebat dacă în acest moment ajută echipa cu bani, aşa cum a mai procedat în trecut, Rednic a spus: "Nu vreau să vorbesc despre asta, ajut cu ce pot şi nu numai eu. În plus eu plătesc performanţa", declarat Rednic înaintea partidei de vineri seara.