Gata cu Șerban Huidu ca prezentator la Cronica Cârcotașilor: Am demonstrat tot ce era de demonstrat

Cronica Cârcotaşilor intră în vacanţă. Emisiunea difuzată în fiecare miercuri, de la ora 20.00, la PRIMA TV, intră în pauză, dar echipa din spatele proiectului de televiziune îşi continuă munca.

Şerban Huidu a luat o decizie majoră la final de sezon

Șerban Huidu face un pas în spate.

”Pentru toamnă am decis să fac un pas un spate. Cred că în cei 21 de ani am demonstrat tot ce era de demonstrat pe micul ecran. Rămân, evident, în spatele camerelor de luat vederi, alături de întreaga echipă. Cronica Cârcotaşilor este mai mult decât copilul meu de suflet. Mă întorc acolo de unde am început, la creaţie. La debut am vrut sa scriu doar textele, dar, fiindcă mesajul pe care doream să-l transmit nu era înţeles de nimeni, am decis să vin în faţa camerei şi să fac si pe prezentatorul. Apoi, în 2015, când am revenit la prezentarea emisiunii, am făcut-o fiindcă situaţia impunea acest lucru. Jumătate din echipa plecase şi soluţiile de înlocuire nu funcţionau corespunzător. Astăzi, situaţia este cu totul alta. Am pregătit o echipă de nota 10 în care am toată încrederea. Iar eu voi fi tot timpul parte din echipă”, spune Şerban Huidu.

Pentru toţi cârcotaşii din faţa micului ecran, Ioana Petric, co-prezentator al emisiunii, are un mesaj

“Motivele de cârcoteală nu încetează niciodată, iar Cronicuţa este emisiunea unde telespectatorii contează, pentru că ei sunt cei ce ne trimit toate sesizările. Plus că şi noi suntem frumuşei şi simpatici.” Şi, spune Dezbrăcatu: “Vocea şi talentul ne recomandă! Pe lângă faptul că suntem cea mai longevivă emisiune de după Revoluţie, ziua şi ora emisiei nu au fost schimbate niciodată şi puţin sunt cei care nu ştiu că miercurea e Cronicuţa!”

Iar reîntoarcerea în toamnă cu un nou sezon al Cronicii vine şi cu alte surprize. “Revenim pe 1 septembrie pe platourile de filmare. Cu o bebeluşă nouă. Cristina va naşte în septembrie şi trebuie cineva să îi ia locul. Şi nu e singura surpriză”, promite Şerban Huidu, conform Primatv.ro.

