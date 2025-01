Gabriela Cristea și-a dat demisia de la Antena Stars. A făcut anunțul în direct, la tv

Gabriela Cristea a anunțat că își încheie colaborarea cu Antena Stars, postul la care a lucrat timp de 10 ani. Decizia a fost luată pentru a-și dedica mai mult timp familiei și fetițelor sale, un motiv personal pe care l-a explicat public.

Vedeta a intrat în echipa Antena Stars în 2015, devenind cunoscută ca gazdă a emisiunii „Te vreau lângă mine”, un program de dating ce a fost inițial difuzat pe Kanal D și ulterior preluat de Antena Stars. Ulterior, Gabriela Cristea a preluat moderarea emisiunii „Mireasa, capriciile iubirii”. Pe 13 ianuarie, aceasta a fost ultima sa zi în cadrul postului. Vedeta a hotărât să ia o pauză de la televiziune pentru a se concentra pe viața de familie.

„Dragilor, de peste un an mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic. Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul «Mireasa, capriciile iubirii». Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cât au nevoie și mai ales cât îmi doresc. La momentul acesta, cu un ochi râd și cu celălalt plâng, pentru că mi-a plăcut mult proiectul în care am fost angrenată și echipa alături de care am lucrat. Dar e mult mai important pentru mine acum să mă ocup de creșterea și educarea copiilor mei”, a declarat Gabriela Cristea, conform Spynews.

„Vreau să le mulțumesc producătorilor pentru faptul că au înţeles motivele pentru care am făcut această alegere. Le mulțumesc tuturor celor alături de care am lucrat la acest proiect, împreună am reușit să facem lucruri minunate cu care să vă captăm atenția și să vă facem pe voi, telespectatorii, să fiți alături de noi seară de seară. Sper ca și telespectatorii să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia pentru că sunt convinsă că este doar un moment de răgaz pentru mine și familia mea, dar voi fi prezentă în continuare pe rețelele de socializare” - a continuat Gabriela Cristea.





