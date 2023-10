Funcțiile AI de pe noile telefoane Google au pus lumea pe jar. „Intrăm într-un fel de lume falsă”

Noile funcții Google care permit retușarea semnificativă pe loc a fotografiilor ridică semne de întrebare în lumea IT.

Un nou tip de tehnologie bazată pe inteligenţa artificială (AI) folosită de smartphone-urile Google adaugă o nouă dimensiune dezbaterii despre ce înseamnă să fotografiezi realitatea, conform BBC. Smartphone-urile Pixel 8 şi Pixel 8 Pro, lansate săptămâna trecută, folosesc AI pentru a ajuta la modificarea expresiilor oamenilor din fotografii.

Este o situaţie pe care am trăit-o cu toţii: o persoană dintr-o poză de grup se uită în altă parte sau nu zâmbeşte. Telefoanele Google pot acum să caute prin fotografiile tale pentru a combina expresii din alte imagini, folosind învăţarea automată pentru a pune un zâmbet dintr-o altă poză cu cineva în imaginea dorită. Google numeşte această funcţie Best Take.

Ce alte funcții mai oferă

Dispozitivele permit de asemenea utilizatorilor să şteargă, să mute şi să redimensioneze elemente nedorite dintr-o fotografie - de la oameni la clădiri - “umplând” spaţiul rămas cu ceea ce se numeşte Magic Editor. Acesta foloseşte ceea ce se numeşte învăţare profundă, practic un algoritm de inteligenţă artificială care determină ce texturi ar trebui să umple golul analizând pixelii din jur pe care îi poate vedea, folosind cunoştinţele pe care le-a obţinut din milioane de alte fotografii.

Nu trebuie să fie poze făcute pe dispozitiv. Folosind Pixel 8 Pro poţi aplica aşa-numitul Magic Editor sau Best Take oricăror poze din biblioteca ta Google Photos.

Pentru unii există îngrijorări privind viitorul fotografiilor

Noua tehnologie AI a Google a fost descrisă de diverşi comentatori şi recenzori de tehnologie ca fiind potenţial “dezgustătoare” (The Verge), “înfricoşătoare” (Tech Radar) şi având potenţialul de a “pune ameninţări serioase încrederii oamenilor (deja fragile) în conţinutul online” (Cnet).

Andrew Pearsall, fotograf profesionist şi lector universitar la Jurnalism la Universitatea din South Wales, a fost de acord că manipularea AI prezintă pericole. “O simplă manipulare, chiar şi pentru motive estetice, ne poate duce pe un drum întunecat”, a spus el. El a spus că riscurile sunt mai mari pentru cei care folosesc AI în contexte profesionale, dar există implicaţii şi pentru toată lumea de luat în considerare.

"Trebuie să fii foarte atent la ‘Când depăşeşti limita?’. “Este destul de îngrijorător acum că poţi face o poză şi să elimini ceva instantaneu pe telefonul tău. Cred că intrăm în această lume a unei lumi false.”

Răspunsul Google

Isaac Reynolds, care conduce echipa care dezvoltă sistemele de cameră pe smartphone-urile companiei, a spus că firma ia în serios considerarea etică a tehnologiei sale de consum. El a subliniat rapid că funcţii ca Best Take nu “falsificau” nimic.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News