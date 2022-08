FREE NOW își încheie activitatea în România. Voucherele pe care le aveți active vor expira curând

„Ne pare rău să vă anunțăm că aplicația FREE NOW nu va mai fi disponibilă pentru utilizatorii noștri din România începând cu data de 1 septembrie 2022. Am luat decizia de a înceta operațiunile în această țară cu greu și vom rămâne mereu extrem de recunoscători pasagerilor și șoferilor noștri care au făcut parte din povestea FREE NOW în România.

Ne vom concentra mai departe pe investițiile curente din piețele cheie din Europa, în care oferta noastră de multimobilitate este în creștere.

Platforma noastră rămâne disponibilă pentru dumneavoastră în peste 170 de orașe din Europa, unde puteți accesa o gama completă de servicii de mobilitate prin aplicația FREE NOW, inclusiv opțiuni de taxi, mașini private, carsharing și micromobilitate.

Vă rugăm să țineți cont că voucherele pe care le aveți active vor expira în data de 31 august 2022.

Vă suntem recunoscători pentru suportul și încrederea oferite în ultimii ani. Vă mulțumim pentru tot”, au transmis reprezentanții aplicației FREE NOW.

Există șoferi ride-sharing care nu își respectă întotdeauna oamenii care apelează la serviciile lor.

Săptămâna aceasta am comandat o cursă prin Bolt, o aplicație de transport care te ajută să obții o cursă rapidă și accesibilă. Pentru că am întârziat patru minute și nu am răspuns la telefonul șoferului pentru că eram în bloc, în lift, și s-ar fi întrerupt convorbirea, astfel încât nu ne-am fi înțeles, am grăbit pasul și am urcat în mașină, moment în care, șoferul a zis:

„Am anulat cursa pentru că ați întârziat și nu ați răspuns la telefon!”.

„Păi, știți, am întârziat doar patru minute și eram în lift, nu puteam răspunde pentru că se întrerupea, nefiind semnal bun acolo”, i-am zis.

„Ok, am anulat cursa”, mi-a răspuns.

„Ok, fac din nou comandă pentru a mă duce tot dumneavoastră la destinație?”, îi spun.

„Da”, mi-a răspuns, în timp ce mi-a reamintit, de câteva ori, pe un ton cam acid, pe drum, că trebuia să-i răspund la telefon.

Pentru că mi-a anulat cursa, aplicația mi-a retras automat de pe card 15 lei. După ce am semnalat „incidentul”, Bolt mi-a returnat banii a doua zi. Este bine să vă cunoașteți drepturile, astfel încât să nu plătiți inutil doar pentru că așa vor unii șoferi.

Dumneavoastră prin ce situații ați trecut dacă ați folosit aplicațiile de tip ride-sharing?

Ce spune Bolt despre situațiile în care întârzii câteva minute:

„Nimic nu risipește mai mult timpul șoferului decât neprezentarea ta la cursă. Cu toate acestea, înțelegem că nu toate cursele care se încheie din acest motiv sunt rezultatul neprezentării voite al pasagerului. În unele situații, poate fi dificil pentru șofer și pasager să se localizeze reciproc, fapt din cauza căruia șoferul poate anula cursa pe motiv că pasagerului nu s-a prezentat, când de fapt acesta căuta în mod activ mașina. Din acest motiv, ne uităm din nou la un comportament repetat de-a lungul timpului, care semnalează o tendință de a nu respecta comenzile făcute și, astfel, dăunează foarte mult integrității platformei Bolt. Nu ne concentrăm pe incidente unice”.

