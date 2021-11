„Fă-te urâtă!”. Fotomodelul Emily Ratajkowski vorbește despre abuzul comis de artisul Robin Thicke

Supermodelul Emily Ratajkowski spune că i s-a spus să „se facă urâtă” dacă vrea să ajungă actor la Hollywood. Într-un interviu acordat BBC Newsnight, ea a vorbit și despre presupusa agresiune sexuală comisă de cântărețul Robin Thicke pe platoul videoclipului „Blurred Lines”, în 2013.

Ea a spus că nu se simțea un personaj semnificativ în acel moment, dar de atunci s-a confruntat cu „o realitate sau cu un adevăr” în anii ce au urmat. Modelul american l-a acuzat pe Thicke că ar fi atins-o în mod indecent, fără consimțământul ei.

O oportunitate diferită

„Mulți oameni când aud cuvântul fotomodel nu se gândesc că avem o mulțime de modele care lucrează în mod anonim, iar la acel moment eram și eu unul dintre acele modele, dar la celelalte joburi pe care le aveam trebuia să mă confrunt cu bărbați de vârstă mijlocie, care voiau să pozez în lenjerie intimă în apartamentele lor, așa că filmarea videoclipului „Blurred Lines” a fost o oportunitate grozavă.

Alte femei (n.r. - de pe platou) mă întrebau cum mă simt. Voiau să știe ce mi-ar plăcea să port. A fost distractiv să dansez alături de alte femei și m-am simțit confortabil. Când videoclipul a fost lansat am simțit că trebuie să protejez realitatea acelui mediu și cât de bine a fost în comparație cu alte contracte pe care le aveam la acel moment. Dar până nu am mai înaintat în vârstă puțin, nu am putut să fiu mai critică în privința acelui mediui și a dinamicii lui de pe platoul de filmare, iar unul dintre exemple este ceea ce s-a întâmplat cu Robin Thicke. A fost doar o secundă, iar în acea zi nu a părut ceva semnificativ. Dar acesta cred că este un exemplu relevant despre cum a evoluat politica mea și un exemplu al unui adevăr pe care nu voiam să îl confrunt mai înainte”, a relatat Emily Ratajkowski, în prezent unul dintre cele mai de succes fotomodele de peste ocean.

Dinamica puterii

Ratajkowski consideră acum că gestul lui Robin Thicke este un exemplu de dinamică a puterii în mediile mondene de lucru.

„Era vorba că toată lumea muncea și încasa un cec de acolo, iar atitudinea aceea a fost un exemplu al puterii și dinamicii acesteia pe platou”, a mai spus Rtajowski.

Ratajowski a mai vorbit despre actrița Halle Berry, pe care o consideră un etalon de frumusețe, dar și un model în carieră.

„Ea a putut să fie luată în serios de cei de la Hollywood și să câștige premii ale Academiei de Film și mai mulți oameni din domeniu, dar și agenți mi-au spus despre ea „păi, dacă vrei să reușești așa, fă-te urâtă!”, a afirmat Ratajowski.