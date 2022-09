Povestea fotbalistului dat afară de la echipa lui Becali și apoi devenit poștaș cu normă întreagă în Elveția

Atacantul brazilian, Gabriel Machado, a început fotbalul la Juventude și a făcut pasul în Europa în anul 2008, când a semnat cu Grasshoppers Zurich. A mai evoluat la Stade Nyonnais, iar în 2009 a ajuns la U Cluj. Doi ani mai târziu, Gigi Becali și Florian Walter, finanțatorul ”Șepcilor Roșii” de atunci, au avut o întâlnire. După câteva ore, s-a stabilit suma de transfer, 200.000 de euro. Astfel, Machado semna cu FCSB, Steaua cum se numea clubul în acea perioadă.

După un meci câștigat de bucureșteni în fața celor de la Astra, Gigi Becali l-a criticat public pe Machado. A fost începutul sfârșitului experienței sud-americanului la FCSB. A urmat apoi o operație la genunchi, iar în ianuarie 2013, vârful a fost cedat gratis la Rayo Vallecano.

”L-am văzut pe Machado, dormea pe teren. M-am păcălit cu ăsta. Eu l-am luat pe încredere”, spunea Gigi Becali în urmă cu 10 ani.

A mai trecut pe la Hercules și Syrianska, însă fără succes, iar destinul l-a readus în România, la U Cluj. Machado nu a mai dat randament și a plecat în 2015 în Elveția, unde evoluează și în prezent, scrie Digi Sport.

United Zurich, FC Wettswil, Glattbrugg, FC Kosova, FC Regensdorf și FC Freienbach, toate formații modeste din ligile inferioare elvețiene, sunt echipele la care a jucat Gabriel Machado între 2015 și 2022.

Gabriel Machado, fostul jucător al FCSB-ului, a devenit poștaș în Elveția, dar nu a renunțat la fotbal

În această vară, brazilianul a semnat cu Zug 94, club din liga a patra elvețiană. Între timp, Machado s-a făcut și poștaș, un loc de muncă extrem de bine plătit în Elveția, dar dificil din punct de vedere fizic. După ce a livrat câțiva ani colete, fotbalistul a fost avansat la munca de birou, iar acum are mai mulți oameni în subordine. Gabriel Machado îmbină cu succes jobul ”normal” cu activitatea de fotbalist.

”La Steaua, am început bine cu pregătirea, dar când am început să joc s-a implicat patronul, care face acolo doar ce-l taie pe el capul. A avut probleme și cu antrenorii. El m-a scos din echipă, eu am acceptat, după care a venit acea operație la genunchi“, transmitea fotbalistul pentru sursa citată, în urmă cu câțiva ani.

Video arhivă - Gabriel Machado, gol pentru U Cluj

West Ham United, adversara vicecampioanei României, FCSB, în prima etapă a competiţiei Europa Conference League, a fost învinsă la limită în deplasare, cu 2-1, de formaţia Chelsea Londra, sâmbătă, într-un meci din etapa a 6-a a campionatului de fotbal al Angliei.

'Ciocănarii' au deschis scorul pe stadionul Stamford Bridge prin Michail Antonio (63), însă gazdele au întors rezultatul în finalul reprizei secunde, în care au marcat de două ori, prin Ben Chilwell (76) şi Kai Havertz (88).

Oaspeţii au avut şi un gol anulat în minutul 90, pentru un fault în atac. Acesta este al patrulea eşec în şase parte disputate de la debutul sezonului pentru West Ham, aflată pe poziţia a 17-a a clasamentului, cu 4 puncte.

FCSB o va înfrunta pe West Ham United, joi la Londra, în Grupa B din Europa Conference League, returul fiind programat în data de 3 noiembrie, la Bucureşti.

Rezultate înregistrate sâmbătă în Premier League:

Everton - Liverpool 0-0

Chelsea - West Ham United 2-1

Au marcat: Chilwell (76), Havertz (88), respectiv Antonio (63).

Newcastle United - Crystal Palace 0-0

Nottingham Forest - Bournemouth 2-3

Au marcat: Kouyate (33), Johnson (45+2 - penalty), respectiv Billing (51), Solanke (63), Anthony (87).

Brentford - Leeds United 5-2

Au marcat: Toney (30 - penalty, 43, 58), Mbeumo (80), Wissa (90+1), respectiv Sinisterra (45+1), Roca (79).

Wolverhampton - Southampton 1-0

A marcat: Podence (45+1).

Tottenham Hotspur - Fulham 2-1

Au marcat: Hojbjerg (40), Kane (75), respectiv Mitrovic (83).

Tot sâmbătă se dispută partida Aston Villa - Manchester City, în timp ce duminică sunt programate meciurile Brighton - Leicester City şi Manchester Unied - Arsenal Londra.

Lider al clasamentului este Arsenal, cu 15 puncte, urmată de Tottenham, 14 puncte, Manchester City, 13 puncte, etc.

