Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria București, a fost invitatul lui Bogdan Chirieac la DC News și DC News TV în startul campaniei electorale. În cadrul emisiunii descoperim cum vrea să schimbe Bucureștiul și care este planul acestuia dacă ajunge primar. De altfel, unul dintre cele mai interesante subiecte ale emisiunii a fost o analiză a candidatului PNL. El a susținut că Nicușor Dan minte în ceea ce privește datoriile pe care le-ar fi "rezolvat" și că, ba chiar mai mult, le-ar fi înrăutățit.

"S-a dus și a pus pe un ecran mare niște date care să-i dea dreptate"

"Ați atins o zonă sensibilă pentru mine. Nu doar că am fost secretar la finanțe, nu doar că sunt doctor în economie, dar urăsc minciuna. Deci, domnul Nicușor Dan a avut un electoral în care a spus 'domne, această campanie este despre valori'. Păi una dintre valori este adevărul, pentru mine. Dânsul ca urmare a faptului că ieri am prezentat în fața primăriei cifrele din buget, și i-am arătat că nu a șters datoriile primăriei, ci le-a adâncit. S-a dus la un post de televiziune aseară, unde pe vremuri nu mergea că era rușine, așa spunea dânsul. S-a dus și a pus pe un ecran mare niște date care să-i dea dreptate. Erau date din trimestrul trei de anul trecut, unde arăta o oarecare scădere a datoriilor. Bilanțul se face la finalul anului.

Dacă luați datele la finalul anului o să constatați că veniturile Primăriei Generale din 2023, față de 2020, au crescut cu 3 miliarde de lei.

Deci, a avut cu 3 miliarde de lei în plus. De la 4 miliarde la 7 miliarde de lei. Datoria primăriei a crescut cu 2 miliarde. Datoria pe termen scurt a primăriei a scăzut cu vreo 1,5 miliarde de lei. S-a îndatorat mai mult, per total, a rostogolit datoriile din datorie curent în datorie necurentă sau pe termen lung, a avut și 3 miliarde de lei în plus la buget, iar după are mult mai multe datorii. Eu vă spun cazul de la Termoenergetica, că ELCEN este compania Ministerului Energiei. În 2020, datoria Termoenergetica față de ELCEN era 244 de milioane de lei, dacă țin minte cifra exactă, astăzi este peste un miliard. Deci, aproape de cinci ori. Atunci cum poți să spui că ai scos primăria din faliment și că ai plătit toate datoriile? Cum poți să minți? Urăsc minciuna, domnule Chirieac. Și cred că toți bucureștenii o urăsc. Te prezinți ca un om altfel, ca un om nou care nu e politruc, iar după minți".

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News