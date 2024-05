Tatăl Robertei, mesaj ferm pentru ministrul Justiției, după ultimul termen în dosar: Asemenea personaj dă o palmă uriașă celorlați magistrați

Cătălin Dragomir, tatăl Robertei, una dintre victimele accidentului de la 2 Mai, când Vlad Pascu a intrat cu mașina, pe care o conducea sub influența substanțelor ilegale, a intervenit la un post TV, unde și-a exprimat opinia cu privire la cea mai recentă ieșire a judecătoarei și i-a transmis un mesaj ferm ministrului Gorghiu.

”Prea multe nu sunt de explicat. Eu unul, chiar dacă nu sunt cu bolile, cred că, sincer, această persoană, că nu pot să o numesc în niciun fel, nici doamnă, nici judecătoare, eu o văd ca pe o persoană suferindă. Are ceva. Doamna are ceva. Are ceva la cap.

Așa ceva nu este posibil. Să mă întrebi dacă am fost cumva la înmormântare? Sincer. Dar cine ne-a înmormântat copilul? Cumva familia dumneaei? Întreb și eu. Poate vede și aude și lumea ce fel de persoană judecă”, a declarat Cătălin Dragomir, tatăl Robertei, la Realitatea Plus.

Realizatoarea emisiunii l-a întrebat pe Cătălin Dragomir, care nu a fost prezent în sala la cel mai recent termen al procesului, unde soția sa a fost întrebată dacă a participat la înmormântare, la ce s-a gândit când a auzit întrebările judecătoarei, acesta a ținut să precizeze că a rămas fără cuvinte.

”Nu înțelegea ce vrea acest personaj. Iar eu, sincer, am ales să merg la serviciu, că ei oricum își fac de cap acolo, la procuratură și la justiția asta de la Mangalia. Am preferat să fiu la serviciu, căci am de întreținut o familie, dar la următorul termen voi fi acolo. Slavă Domnului că nu am fost eu acolo, în sală, că săream la dânsa”, a mai spus Cătălin Dragomir.

Tatăl Robertei, apel la ministrul Justiției: ”Să facă, odată, ordine în propria curte”

Întrebat care a fost scopul pentru care judecătoarea ar fi pus această întrebare, Dragomir își întărește afirmația potrivit căreia judecătoarea ”este pe lumea ei. Ce nu se înțelege aici? Doamna are probleme psihice. Eu contest calitatea sa de a fi judecător. (...)

Aș ruga-o pe doamna Gorghiu, chiar dacă este pe final de mandat, totuși, mandatul acesta este o carte de vizită pentru dumneaei, ca ministrul al Justiției, să facă, odată, ordine în propria curte, pentru că asemenea personaj dă o palmă uriașă celorlați magistrați. Și îi face de rușine și uite așa nimeni nu mai are încredere în justiție”, a mai spus tatăl Robertei.

Citește și: Mesajul ministrului Justiției, Alina Gorghiu, pentru părinții tinerilor decedați în tragedia de la 2 Mai

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News