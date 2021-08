Forxiga, primul inhibitor de SGLT2 aprobat în UE pentru tratamentul bolii cronice de rinichi la pacienții cu și fără diabet zaharat tip 2

Aprobarea Forxiga are la bază datele fără precedent obținute din studiul clinic de fază III DAPA-CKD și reprezintă cel mai important progres în boala cronică de rinichi, în ultimii 20 de ani.

Medicamentul Forxiga (dapagliflozin) - inhibitor al co-transportorului 2 de sodiu-glucoză (SGLT2)- al companiei AstraZenecaa primit aprobarea europeană pentru tratamentul bolii cronice de rinichi (BCR) pentru adulții cu sau fără diabet zaharat tip 2.

Comisia Europeană a aprobat noua indicație în baza recomandării pentru aprobare a Comitetului Agenției Europene a Medicamentelor (EMA) pentru medicamente de uz uman (CHMP) și a avut la bază rezultatele studiului de referință DAPA-CKD, publicat în The New England Journal of Medicine1.

Boala cronică de rinichi este o afecțiune gravă, progresivă, definită prin scăderea funcției renale, deseori asociată cu un risc crescut de boală cardiovasculară sau accident vascular cerebral2-4. BCR afectează 840 de milioane de oameni la nivel global, 47 de milioane dintre aceștia fiind din Uniunea Europeană4,5. Cu toate acestea, rata de diagnosticare a acestei boli continuă să fie mică: 90% dintre pacienții cu boala cronică de rinichi nu știu că au această afecțiune4.

"Dapagliflozin întârzie progresia bolii"

Co-președintele studiului clinic de fază III DAPA-CKD și al comitetului său executiv, Prof. Hiddo L. Heerspink,Centrul Medical Universitar Groningen, Olanda, a declarat: “Dapagliflozin a devenit astăzi primul inhibitor de SGLT2 aprobat la nivelul Uniunii Europene pentru tratamentul bolii cronice de rinichi, indiferent de prezența sau nu a diabetului zaharat. Pornind de la rezultatele fără precedent ale studiului de fază III DAPA-CKD, dapagliflozin întârzie progresia bolii, oferind clinicienilor oportunitatea vitală de a îmbunătăți prognosticul pacienților cu BCR.”

MenePangalos, Vicepreședinte Executiv al BioPharmaceuticals R&DAstraZeneca, a spus: “Aprobarea de azi este o etapă importantă pentru Forxiga și are potențialul să transforme tratamentul milioanelor de oameni care trăiesc cu boală cronică de rinichi în Uniunea Europeană. În timp ce noi medicamente precum Forxiga transformă standardul actual de tratament, ne asumăm angajamentul de a preveni și a detecta cât mai devreme această boală, care deseori are un impact negativ major asupra calității vieții, putând cauza chiar decesul.”

Studiul de fază III DAPA-CKD a demonstrat că Forxiga, împreună cu terapia standard cu un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei sau un blocant al receptorilor angiotensinei, a redus riscul relativ de scădere a funcției renale, de apariție a bolii cronice de rinichi în stadii terminale și de deces de cauză cardiovasculară sau renală cu 39% (obiectivul primar compus) în comparație cu placebo (reducerea riscului absolut [RRA]=5,3%, p<0,0001) la pacienții cu BCR stadiile 2-4 și cu excreție crescută de albumină în urină6.

Forxiga a redus, de asemenea, semnificativ riscul relativ de deces de orice cauză cu 31% (RRA=2,1%, p=0,0035) comparativ cu placebo6. Profilul de siguranță și tolerabilitate al Forxiga, așa cum reiese din studiu DAPA-CKD, se încadrează în profilul cunoscut al medicamentului.

Forxiga (cunoscut în Statele Unite ale Americii ca Farxiga) a fost recent aprobat în SUA pentru tratamentul bolii cronice de rinichi pentru adulții cu sau fără diabet zaharat tip 2, fiind în etapa de evaluare în Japonia și alte țări. De asemenea, Forxiga este indicată și ca tratament adjuvant la dietă și exerciții fizice în vederea îmbunătățirii controlului glicemic la adulții cu diabet zaharat tip 2, precum și pentru tratamentul pacienților adulți cu simptome de insuficiență cardiacă cronică cu fracție de ejecție redusă (IC-FEr), cu sau fără diabet zaharat tip 2.



Boala Cronică de Rinichi (BCR)

BCR este o afecțiune gravă, progresivă, definită prin scăderea funcției renale (evidențiată prin reducerea ratei de filtrare glomerulară- RFGe - sau a unor markeri ai afectării renale sau amândouă, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni)4. Cele mai comune cauze ale BCR sunt: diabetul zaharat tip 2, hipertensiunea și glomerulonefrita7. Boala cronică de rinichi este asociată cu morbiditate semnificativă în rândul pacienților și cu un risc crescut de evenimente cardiovasculare, cum ar fi insuficiența cardiacă și decesul prematur. În forma sa cea mai severă, cunoscută ca boala de rinichi în stadiu terminal, afectarea renală și deteriorarea funcției renale au progresat până când dializa și transplantul de rinichi au devenit necesare2. Majoritatea pacienților cu boala cronică de rinichi vor deceda din cauze cardiovasculare, înainte de a ajunge în stadii terminale ale bolii cronice de rinichi8.

DAPA-CKD

DAPA-CKD a fost un studiu clinic de fază III internațional, multi-centric, randomizat, dublu-orb,la care au participat 4.304 pacienți cu BCR stadiile 2-4, cu sau fără diabet zaharat tip 2 și cu excreție crescută a albuminei în urină, cu scopul de a evalua eficacitatea Forxiga 10mg, comparativ cu placebo. Forxiga a fost administrată zilnic, împreună cu terapia standard. Obiectivul primar compus a fost reprezentat de deteriorarea funcției renale sau riscul de deces(definit ca un obiectiv compus din scăderea ratei de filtrare glomerulară ≥50%, debutul BCR în stadiu terminal sau deces de cauză cardiovasculară sau renală).

Obiectivul compus secundar include timpul până la primul eveniment renal (scăderea ratei de filtrare glomerulară ≥50%, debutul BCR în stadiu terminal sau deces de cauză renală), obiectivul compus de deces cardiovascular sau spitalizare pentru insuficiența cardiacă, sau decesul de orice cauză. Studiul a fost derulat în 21 de țări1. Rezultatele detaliate ale studiului au fost publicate în The New England Journal of Medicine1.

Forxiga

Forxiga(dapagliflozin) este un inhibitor SGLT2, oral, administrat o dată pe zi, cu un mecanism unic de acțiune.Cercetările au arătat eficacitatea Forxiga în prevenția sau întârzierea bolilor cardio-renale, oferind în același timp protecție la nivel de organe țintă- descoperiri importante, având în vedere interconexiunea dintre inimă, rinichi și pancreas1,9,10.

Afectarea unuia dintre aceste organe poate determina deteriorarea iremediabilă a celorlalte, contribuind la creșterea deceselor la nivel global, incluzând diabetul zaharat tip 2, insuficiența cardiacă și boala cronică de rinichi11-13.

Forxigaeste aprobat ca tratament adjuvant la dietă și exerciții fizice în vederea îmbunătățirii controlului glicemic la adulții cu DZ2 și pentru reducerea riscului de spitalizarea de insuficiență cardiacă sau deces cardiovascular în DZ2, atunci când este administrat împreună cu terapia standard, conform rezultatelor studiului de fază III DECLARE-TIMI58, care și-a propus să evalueze evenimentele cardiovasculare9. Forxiga este aprobat, de asemenea, pentru tratamentul insuficienței cardiace cu fracție de ejecție redusă și pentru tratamentul bolii cronice de rinichi, în baza rezultatelor obținute în cadrul studiilor de fază III DAPA-HF și DAPA-CKD1,10.

DapaCare este un program robust de studii care evaluează posibilele beneficii cardiovasculare, renale și de protecției de organelor țintă cuForxiga.Programul cuprinde mai mult de 35 de studii clinice finalizate sau în desfășurare (în fazele IIb/III),incluzând peste 35.000 de pacienți.Forxiga este la acest moment evaluatăla pacienții fără DZ2 care au suferit un infarct miocardic acut, în cadrul studiul de fază III DAPA-MI- primul studiu de acest fel, care își propune obținerea indicațieiprintr-un studiu controlat, randomizat, pe bază de registre.



AstraZeneca în CVRM

Cardiovascular, Renal și Metabolism (CVRM) formează – împreună – una dintre cele trei arii terapeutice unde se concentrează eforturile AstraZeneca și reprezintă unul dintre factorii principali de creștere a companiei. Dorind să înțeleagă mai clar, pe baza datelor științifice, corelațiile dintre inimă, rinichi și pancreas, AstraZeneca investește într-un portofoliu de medicamente care să asigure protecția organelor și să îmbunătățească prognosticul prin încetinirea progresiei bolii, prin reducerea riscului și abordarea comorbidităților. Obiectivul companiei este modificarea sau oprirea evoluției naturale a acestor afecțiuni și eventual regenerarea organelor și restabilirea funcțiilor lor; în acest scop, generează în continuare dovezi științifice revoluționare, care îmbunătățesc abordarea tratamentului și sănătatea cardiovasculară a milioane de pacienți din întreaga lume.