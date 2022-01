Fondurile de la Guvern, înghițite de companiile cu capital străin. Mohammad Murad: "Se repetă de peste 10-15 ani". Chirieac: E TULBURĂTOR

Omul de afaceri Mohammad Murad a spus la DC NEWS că în urma unui experiment efectuat în urmă cu câțiva ani a constatat că fondurile nerambursabile date de către Guvernul României sunt de obicei înghițite de firmele cu capital străin, iar firmele românești nu primesc niciun ban.

"Problema noastră numărul 1 este că întotdeauna suntem îndrumați să devenim o țară europeană, dar printr-o singură latură, latura de stat, latura de legi și mai puțin pe latura, care este cea mai importantă pentru că suntem o țară capitalistă, latura a ceea ce înseamnă mediul de afaceri. Eu acum vreo 3-4 ani de zile am avut o experiență în care am pus pe două pagini, una în care figurau fondurile date de către Guvern nerambursabile, ajutor de stat către anumite companii. Am făcut o listă cu cele care aveau capital străin și multinaționale, care sunt binevenite în țară și nu se poate fără ele, că avem nevoie de prezența lor ca să fim și mai credibili și să avem o economie sănătoasă, și a doua pagină era cu firme românești. Pe cele românești nu am putut număra nicio companie, niciuna nu a primit niciun ajutor din partea statului, față de multinaționale, care au fost peste 21 de companii.", a declarat Mohammad Murad.

Bogdan Chirieac: E tulburător/ Mohammad Murad: Trebuie să punem punct!

"Deci, stați puțin, ca să scoatem această știre că e tulburător. (...) Deci acum 3-4 ani de zile, 21 de companii cu capital străin au primit ajutor de stat. Nicio companie cu capital românesc nu a primit?", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Și asta se repetă de peste 10-15 ani, nu vă spun că s-a întâmplat doar într-un an. De 10-15 ani și aici ar trebui să punem punct deoarece firmele românești nu sunt firme care fac doar evaziuni fiscale. Sunt care fac și asta, și străini, și firme românești, noi nu suntem credibili în piață, acesta este un lucru pe care eu nu îl înțeleg. Sunt companii românești care sunt credibile. M-aș bucura foarte mult să văd măcar o dată din 360 de zile un prim-ministru, un președinte, care să facă o vizită a firmelor, așa cum a făcut Merkel ani de zile sau cum au făcut alte țări. Să se ducă la firmele românești pentru susținere morală.", a explicat Mohammad Murad.

