Florin Ristei rupe tăcerea despre relația cu Naomi Hedman. Vedeta a făcut pasul cel mare

Juratul de la X Factor a dezvăluit, în cadrul unui podcast, că s-a logodit cu iubita sa, Naomi Hedman. Florin Ristei a cerut-o în căsătorie cu mai bine de jumătate de an în urmă, dar a ținut totul secret.

„M-am logodit, nu am zis nimănui. M-am logodit pe 30 decembrie, anul trecut”, a anunțat Florin Ristei, în cadrul podcastului. Cei doi s-au cunoscut la audițiile X-Factor, unde artistul este jurat.

X FACTOR 2021. Cum te poți înscrie în sezonul 10

Într-un an atipic, Antena 1 a oferit o rampă tuturor celor care au vrut să se facă auziți, iar în 2021, X Factor continuă trandiția. Prezentatorii Răzvan și Dani vor fi alături de cei care își vor învinge emoțiile sau timiditatea și vor urca pe scenă în cel de-al zecelea sezon X Factor.

”În primul rând, anul trecut X Factor s-a făcut în doar câteva țări din lume, ceea ce este extrem de important, iar dacă ne-a ieșit sezonul cu numărul nouă într-un an de pandemie, ciudat, X Factor 10 sigur ne va ieși și mai bine! Iar în al doilea rând, tu, telespectatorule cu talent și voce, probabil că ai stat acasă pe canapea, și te gândeai: <O, ce tare că niște oameni au ajuns atât de departe în X Faxctor, eu de ce nu am încercat?!>. Anul trecut aveai o scuză pentru că era un an greu încercat, dar acum nu mai ai! Trebuie să vii, să te prezinți în fața juraților și să ne iei banii! Eu și Răzvan suntem acolo să te ajutăm!”, a promis Dani Oțil.

Cei care consideră că au ”factorul X” sunt așteptați să se înscrie pe casting.a1.ro și să înceapă aventura vieții lor în cel mai nou sezon al show-ului de la Antena 1

Pentru a se putea înscrie, fiecare concurent trebuie să fi împlinit 14 ani, iar minorii vor fi însoțiți de un reprezentant legal la audițiile care vor avea loc la București. ”Andrada Precup, câștigătoarea celui de-al zecelea sezon, face parte din Generația X Factor. Generația care a crescut cu X Factor. Ea nu văzut anunțul de casting, doar l-a simțit. Vino și tu să simți ceea ce alții pot doar să vadă!”, îndeamnă Răzvan Simion.