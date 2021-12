În ediția din 13 decembrie 2021, de la Neatza cu Răzvan și Dani, fanii Ramonei Olaru au decis ca Florin Ristei să se îmbrace într-o rochie, asta după ce artistul a pierdut la un joc și a primit această provocare.

Momentul în care a intrat în platou a surprins pe toată lumea și în timp ce Răzvan Simion s-a arătat rușinat, Ramona Olaru nu s-a putut abține din râs, filmând întregul moment.

"Am pierdut la limită pariul cu Ramona. Mă simt comod în rochie. Mă simt foarte bine, un pic mai aerisit", a spus Florin Ristei

"Ce dulce este victoria!", a completat Ramona Olaru.

De altfel, Ramona a fost cea care și-a ajutat colegul să respecte pariul, împrumutându-i una dintre rochiile sale.

Chiar dacă Răzvan Simion nu a fost prea încântat de apariția lui Ristei, a ținut totuși să ducă gluma mai departe și l-a pus să se deplaseze prin platou, până lângă brad, pentru ca echipa emisiunii să-i facă niște poze pentru Crăciun.

"Aș vrea să realizăm un cadru, ca să fie și de sărbătoare. Poți să vii lângă brad, să avem și noi niște imagini de pus pe internet?! Dar vino și tu cu grație, nu... de parcă sapi!", i-a spus Răzvan Simion.

Defilând prin platou, Florin Ristei s-a văzut în ecrane și și-a dat seama că are burtă și "colăcei" sau "șuncă".

"Nu poți să ai din astea (n.r. colăcei) la rochiță de genul", a spus Florin Ristei.

Florin Ristei și Naomi Hedman formează unul dintre cele mai apreciate și surprinzătoare cupluri din showbiz.

Cei doi s-au cunoscut la X Factor, atunci când Naomi a concurat pentru marele premiu, iar, la finalul anului 2020, cântărețul a cerut-o de soție în mare secret, dezvăluirea fiind făcută recent în cadrul unui podcast.

Tot în cadrul unui podcast, Florin Ristei a făcut noi declarații despre Naomi Hedman și a dezvăluit ce job are aceasta, dar și faptul că și-a făcut permis de ședere în România.

"Ea s-a mutat aici, are adresă la mine. Are permis de ședere pe 5 ani. A început să înțeleagă românește, prinde cuvintele… Se face un an de când nu a mai plecat. Bine… a mai plecat când a avut job, dar job zilnic nu a avut. A terminat cu jobul înainte de pandemie și s-a închis acolo ce făceau. Când mai are din astea de model, de cântat, de ceva… se duce. Câștigă în două zile cât câștig eu într-o lună și gata", a spus Florin Ristei, în podcastul lui Speak.

Dezvăluirea lui Florin Ristei legată de câștigurile lui Naomi Hedman l-au șocat pe Speak.

"Băi, ești nebun?!", a spus el.

"Păi, ce vrei?! Pozează la brand-uri și face shooting-uri 2-3 zile. A fost prin Suedia ultima dată. A luat… nici nu știu dacă pot să zic cât a luat. Se iau bani buni dacă ești un model ok și pentru branduri mari. Dacă faci una, două din astea pe lună stai liniștit și n-ai nicio treabă. Și eu… în fiecare zi de la 8 la 12, seara... aia e!", a mai spus Ristei.

"Aaa, păi de asta ai oprit-o tu aici", a continuat Speak, în spirit de glumă.

"Suntem o generație în urmă la gândire. Suntem la nivelul gândirii generației mamei sale"

În plus, artistul a mai spus și că dacă ar fi fost în locul iubitei sale, nu ar fi lăsat Londra pentru România, și că o înțelege cât îi este de greu să stea aici, dat fiind faptul că își vede prietenii și familia doar pe telefon.

"Eu nu știu dacă aș fi făcut asta în locul ei. Adică să renunț la Londra pentru țara asta. Acum cred că e cam sătulă și de România, că o mai întreb cum i se pare aici. Când ne mai ciondănim puțin, îmi dau seama cât îi este de greu, e pentru cineva străin. Ea se aude doar la telefon cu prietenii ei. E dubios să vii din Londra la toți ai noștri, în starea asta... Pe ea o marchează atât de tare chestii din astea mici la oamenii pe care-i întâlnim. Și îi explic că asta e educația de la noi și stilul. E foarte mișto să vorbești cu altul care are altă cultură, altă educație. Am ajuns la concluzia că noi suntem cam la nivelul gândirii generației mamei ei. Suntem cu o generație în urmă la gândire. Sunt chestii banale... să nu mai zic de rasism că am învățat o grămadă în ultimul an", a mai spus Florin Ristei.