Ce meserie are Naomi Hedman, iubita lui Florin Ristei. Speak a rămas mut: Câștigă în două zile cât câștig eu într-o lună! / De asta ai oprit-o tu aici

Florin Ristei și Naomi Hedman formează unul dintre cele mai apreciate și surprinzătoare cupluri din showbiz.

Cei doi s-au cunoscut la X Factor, atunci când Naomi a concurat pentru marele premiu, iar, la finalul anului 2020, cântărețul a cerut-o de soție în mare secret, dezvăluirea fiind făcută recent în cadrul unui podcast.

Tot în cadrul unui podcast, Florin Ristei a făcut noi declarații despre Naomi Hedman și a dezvăluit ce job are aceasta, dar și faptul că și-a făcut permis de ședere în România.

"Ea s-a mutat aici, are adresă la mine. Are permis de ședere pe 5 ani. A început să înțeleagă românește, prinde cuvintele… Se face un an de când nu a mai plecat. Bine… a mai plecat când a avut job, dar job zilnic nu a avut. A terminat cu jobul înainte de pandemie și s-a închis acolo ce făceau. Când mai are din astea de model, de cântat, de ceva… se duce. Câștigă în două zile cât câștig eu într-o lună și gata", a spus Florin Ristei, în podcastul lui Speak.

Dezvăluirea lui Florin Ristei legată de câștigurile lui Naomi Hedman l-au șocat pe Speak.

"Băi, ești nebun?!", a spus el.

"Păi, ce vrei?! Pozează la brand-uri și face shooting-uri 2-3 zile. A fost prin Suedia ultima dată. A luat… nici nu știu dacă pot să zic cât a luat. Se iau bani buni dacă ești un model ok și pentru branduri mari. Dacă faci una, două din astea pe lună stai liniștit și n-ai nicio treabă. Și eu… în fiecare zi de la 8 la 12, seara... aia e!", a mai spus Ristei.

"Aaa, păi de asta ai oprit-o tu aici", a continuat Speak, în spirit de glumă.

"Suntem o generație în urmă la gândire. Suntem la nivelul gândirii generației mamei sale"

În plus, artistul a mai spus și că dacă ar fi fost în locul iubitei sale, nu ar fi lăsat Londra pentru România, și că o înțelege cât îi este de greu să stea aici, dat fiind faptul că își vede prietenii și familia doar pe telefon.

"Eu nu știu dacă aș fi făcut asta în locul ei. Adică să renunț la Londra pentru țara asta. Acum cred că e cam sătulă și de România, că o mai întreb cum i se pare aici. Când ne mai ciondănim puțin, îmi dau seama cât îi este de greu, e pentru cineva străin. Ea se aude doar la telefon cu prietenii ei. E dubios să vii din Londra la toți ai noștri, în starea asta... Pe ea o marchează atât de tare chestii din astea mici la oamenii pe care-i întâlnim. Și îi explic că asta e educația de la noi și stilul. E foarte mișto să vorbești cu altul care are altă cultură, altă educație. Am ajuns la concluzia că noi suntem cam la nivelul gândirii generației mamei ei. Suntem cu o generație în urmă la gândire. Sunt chestii banale... să nu mai zic de rasism că am învățat o grămadă în ultimul an", a mai spus Florin Ristei.

Naomi Hedman, despre relația cu Florin Ristei: A devenit ființa mea preferată. Mi-am depășit un pic rușinea





Întrebați cum își amintesc momentul de pe scena X Factor, când s-au văzut pentru prima dată, dar și dacă a fost o scânteie încă de pe atunci, Florin Ristei a răspuns:

"Pai… nici de acum n-o să vorbim foarte mult despre relația noastră, pentru că de-asta e „a noastră" și ne place să o ținem intimă. Cu siguranță X Factor a fost triggerul pentru relație, iar din partea mea a fost o atracție din prima. M-a fascinat! Cu siguranță ne amintim amândoi momentul de parcă a fost ieri! Pentru prima dată mi-am depășit un pic rușinea și am făcut eu primul pas. Pasul a fost destul de natural, pentru că eram în elementul meu, pe scenă, iar asta m-a împins să am puțin curaj", a declarat Florin Ristei, într-un interviu pentru Viva!

"Prima noastră întâlnire a fost mai mult o recunoaștere. Cred că sufletele noastre se știau deja"

"Nu trebuie nimeni considerat un munte care trebuie cucerit sau vreun task care trebuie dus la bun sfârșit. Dacă trebuie să te chinui să-i fii cuiva pe plac, atunci probabil nu e persoana potrivită. Să fii autentic ar trebui să fie mai mult decât suficient, iar eu și Florin am fost naturali, a curs de la sine, în armonie. Fii cu cineva care face iubirea ușoară, chiar și în timpul unei pandemii!

Mi-am dat seama din prima că e foarte natural, amuzant, pasionat și profesionist în ceea ce face, iar apoi a devenit ființa mea preferată.

Prima noastră întâlnire a fost mai mult o recunoaștere la nivel inconștient, cred că sufletele noastre se știau deja", a completat Naomi Hedman.