Fiul lui Adrian Mutu a ajuns la spital, cu scandal

Fiul lui Adrian Mutu, Mario Mutu, s-ar fi certat cu echipajul medical pe care îl chemase din cauza unei dureri de măsele. Acesta s-ar fi supărat că medicii nu i-au permis iubitei lui să meargă la spital cu el, scrie Realitatea.net. Astfel, Mario Mutu ar fi ajuns în jurul orei 5 dimineața la camera de gardă a spitalului Sfântul Ioan din Capitală. Fiul Alexandrei Dinu și a lui Adi Mutu acuza dureri dentare și dorea să fie primit de urgență la secția de stomatologie. Totuși, acesta a trebuit să-și aștepte rândul până să fie preluat și dus la triaj. Supărat, el ar fi făcut scandal în incinta spitalului.

"La dată de 27.10.2022, în jurul orei 05:10, Secția 26 Poliție a fost sesizată cu privire la faptul că pe o stradă din sectorul 4, un pacient care urmă a fi transportat la spitalul Sf. Ioan de către un echipaj SABIF este recalcitrant. Ajunși la față locului, polițiștii au identificat pacientul, respectiv numitul Mutu Mario Alexandru, care solicitase ambulanță întrucât avea o durere de dinți iar echipajul medical nu i-a permis accesul în ambulanță alături de el și concubinei sale. Conflictul a fost aplanat și pacientul transportat la spital.

În jurul orei 06,00, Secția 26 Poliție a fost sesizată de către reprezentanții spitalului Sf. Ioan cu privire la faptul că agenții de pază au anumite neînțelegeri cu un pacient. Ajunși la față locului, polițiștii l-au identificat pe același Mutu Mario Alexandru care era nemulțumit de faptul că a fost pus să aștepte aproximativ o ora pentru a fi consultat de un medic stomatolog, ulterior comunicându-i-se faptul că va fi transportat la un alt spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, acesta având un schimb de replici cu angajații unității medicale. Conflictul a fost aplanat și persoanele consiliate", se arată într-un comunicat al poliției.

Şumudică, impresionat de Adrian Mutu: E opusul meu!

Marius Şumudică a transmis că este impresionat de Adrian Mutu, antrenorul celor de la Rapid Bucureşti.

”Nu am nicio relație cu niciunul dintre dânșii (n.r. din conducerea clubului Rapid). Îi respect, îi felicit. Pe Mutu îl felicit, sunt alături de el. Îmi place modul lui de a se exprima, de a se exprima ca antrenor, e opusul meu. Când vorbește, se vede că are dicționarul la el, vorbește articulat, discursul e bine pus la punct. Am înțeles că are un discurs bun și în vestiar. Se vede că este un lider. Bravo lui!”, a declarat Marius Șumudică, la Fotbal Club.

"Cu siguranţă, va veni vremea când mă voi întoarce acasă, antrenor pe bancă. Voi da tot ce am mai bun ca Rapidul să iasă campioană cu Şumudică la timonă. Cred că au şanse (n.r. Rapid la titlul în Liga 1). Din moment ce intri în play-off, cu astfel de suporteri e greu să câştigi pe Giuleşti. De când a venit domnul Şucu, e clar că e un boom de imagine, s-a creat o emulaţie, cu stadion nou, cu un patron nou”, a spus Marius Șumudică.

"Cel mai bun fundaș stânga, în momentul de față, este Junior Morais. Eu le-am spus. Eu l-am avut în Turcia, dar el joacă acum peste ce juca în Turcia. Acolo, toți erau înnebuniți să-l ia. Nu a mai vrut să vină, a vrut să se apuce de fotbal în sală, a venit în România. El era în Brazilia și eu, personal, l-am sunat și i-am zis: 'te rog frumos să te duci la Rapid'. L-am sunat și pe Nico și i-am spus: 'ia-l pe Junior pentru că o să fie unul dintre cei mai buni jucători'. I-am pus în contact, a acceptat până la urmă, iar după un an a vrut să se oprească din nou și să se apuce de fotbal în sală", a mai declarat antrenorul. Vezi mai mult AICI.

