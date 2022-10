"Filmați la Buftea. Sunt viermi de jeleu, totul e o făcătură". Actorul Alex Bogdan, despre ce se întâmplă la "Sunt celebru, scoate-mă de aici!": Să se trezească din filmul ăsta!

"E un mix interesant de sentimente. Bucurie, mândrie, frustrare, dezamăgire, recunoștință. Cred că și un soi de ușurare că s-a terminat…a fost foarte greu. Nu știu cât s-a simțit la televizor din intensitatea și duritatea show-ului. Am tot respectul pentru colegii mei care au rămas în continuare acolo și luptă. Chiar este uluitor de greu în junglă. Eu am ajuns la capătul puterilor, am clacat psihic și acum merg acasă. Și asta face parte din joc", a povestit Alex Bogdan, după eliminarea de la "Sunt celebru, scoate-mă de aici!", pentru ciao.ro.

"Jungla te dezbracă de toată încărcătura ta negativă"

"Mi-am dat seama de foarte multe chestii care lipseau din viața mea și pe care vreau acum să le pun la loc. Simt că mi-am redescoperit ambiția pe care o aveam ca atlet și sunt montat să fac foarte multe proiecte în teatru. Jungla cred că te dezbracă de toată încărcătura ta negativă, de tot balastul pe care l-ai adunat din societate. Devii cumva mai ușor și capeți o libertate fantastică să-ți vezi drumul care te așteaptă mai clar. Doamne ajută să am și noroc să pot duce la capăt tot ce mi-am propus ca actor și regizor", a mai declarat actorul.

"Să se trezească din filmul ăsta cu ”filmați la Buftea, totul e o făcătură"

Întrebat ce le-ar spune celor de acasă care se întreabă care este motivația concurenților în acest show, Alex Bogdan a spus: "În primul rând le-aș spune să se trezească din filmul ăsta cu ”filmați la Buftea, Bragadiru, sunt viermi de jeleu, totul e o făcătură, ne minte domle cu televizorul”. Totul este real 100%. Cine vrea, să creadă. Cine nu, treaba lor. Pământul e plat, aselenizarea e fake. Bravo! Motivația este o descoperire totală și reală despre propria persoană. Pentru mine asta a fost, nu pot vorbi în numele colegilor mei", a spus Alex Bogdan.

"Cu fața aia ieși pe stradă?". Cornel Palade, umilit și înjurat de Bia Khalifa, la televizor. Dan Negru: Nu reprezintă România! Agresivitatea e o formă de prostie

Dan Negru a comentat scenele difuzate, recent, în emisiunea Sunt celeberu, scoate-mă de aici!, în care actorul Cornel Palade este înjurat și umilit de o tânără în vârstă de 23 de ani.

"O tânără de 23 de ani promovată ca fiind de succes, deși are 8 clase primare, l-a umilit și înjurat la tv pe actorul Cornel Palade, în vârstă de 70 de ani. Am revăzut momentul zilele astea... Umilința e de partea cealaltă a libertății. N-am fost ușă de biserică în televiziune și nici televiziunile n-au fost "sfinte" de-a lungul timpului. Toți știm asta și încercăm să ne îndreptăm ca tâlharul de pe cruce, fiecare cum putem. Lumea civilizată a tv s-a îndreptat și ea demult. Oricine greșește, prostul insistă.

Azi găsești mai multă inepție în online decât la tv. De asta, în 2022, când bullingul, violența, hărțuirea ne sunt dușmani, momentul în care tânăra îl înjură pe vârstnicul Cornel, în prime-time, nu reprezintă România. Știu, actorul nu trebuia să fie acolo, într-un astfel de show, pentru că, atunci când accepți că cineva să te facă mic, să te aștepți și să te calce în picioare. Dar agresivitatea nu e o formă de curaj. E o formă de prostie. Să le spuneam asta copiilor! Așa cum tăcerea e începutul lașității. Să le spunem asta celor din CNA, umiliți, tăcuți, sper că nu vânduți.

Popularitatea dobândită e o înfrângere și nu o victorie, pentru că există și victorii care te coboară. Acu' vreo 23 de ani, când aduceam la "Academia Vedetelor", prima dată la tv, șerpi și păianjeni exotici, Valeriu Lazarov ne cerea un show de bucurie, nu de umilință. Stela Popescu, Mădălina Manole, Cristian Țopescu, Piersic, Gică Petrescu și mulți alții au găsit atunci amuzamentul și bucuria. Azi a rămas violența. Şi violența are un singur vaccin: educația", a scris Dan Negru pe Facebook. Citește mai departe>>

