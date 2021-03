Festivalul Internațional George Enescu, ediția 2021:  „O istorie din iubire”

Festivalul Internațional George Enescu 2021 este programat să aibă loc între 28 august și 26 septembrie 2021, cu un program artistic excepțional, susținut de 4.700 de artiști străini și români, pe o durată record de 4 săptămâni, dar și cu măsuri care să reducă riscurile de sănătate pentru spectatori, artiști, organizatori și jurnaliști.

Anunțul a fost făcut astăzi, 9 martie, în cadrul unei conferințe de presă, la care au participat ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu; consilierul prezidențial Sergiu Nistor, col. dr. Valeriu Gheorhiță, președintele Comitetului Național pentru Vaccinare, Vladimir Jurowski, directorul artistic al Festivalului, Mihai Constantinescu, directorul executiv al Festivalului și Claudiu Popa, managing director Eventim.

Va fi o ediție care să readucă în viața tuturor bucuria sărbătorii. Festivalul Enescu 2021 va celebra 140 de ani de la nașterea lui George Enescu și de aceea va oferi publicului cel mai amplu program de lucrări enesciene din istoria sa, interpretate de artiști și orchestre internaționale – 42, incluzând aici și cele cinci simfonii. Va fi în egală măsură o ediție jubiliară, deoarece Festivalul ajunge în acest an la cea de-a 25-a ediție.

Festivalul Enescu va arăta cum se construiește „o istorie din iubire”

„Prin tema de comunicare din acest an, precum și prin modul în care încearcă să înfrunte pandemia, Festivalul Enescu va pune în lumină secretul care l-a făcut posibil în cei 63 de ani de existență, uneori în condiții extraordinar de grele: implicarea organizațiilor, a instituțiilor și a oamenilor – artiști, spectatori, specialiști – care apreciază și iubesc muzica clasică, muzica lui George Enescu și proiectul Festivalului Enescu în sine. De aceea, la cea de-a 25 a ediție a sa, Festivalul Enescu va arăta cum se construiește „o istorie din iubire”. Iar pandemia ne forțează mai mult ca niciodată să strângem rândurile, să găsim soluții și să ne adaptăm, în loc să închidem porțile celui mai important eveniment cultural internațional pe care îl organizează România”, a declarat presei Oana Marinescu, Directorul de Comunicare al Festivalului Enescu.

“Muzica nu ne servește doar ca divertisment, ca hrană pentru suflet, ci servește și ca un comunicator foarte important între oameni, așa că în aceste vremuri dificile ale pandemiei, lumea are nevoie de frumusețe, de muzică, de cultură. Lumea are, prin aceasta, nevoie de Festivalul Enescu. Avem nevoie de public, de artiști și de sprijinul autorităților și al tuturor sponsorilor. Vă îndemn să considerați importanța acestui Festival, în special anul acesta, atât din perspectiva istoriei sale ilustre, cât mai ales din perspectiva viitorului culturii în această lume. Pandemia nu va dura pentru totdeauna. Odată ce ne vom afla în lumea post-Corona, vom simți și mai mult nevoia de hrană culturală pentru inimile, mințile și sufletele noastre. Prin urmare, vă rugăm să faceți tot posibilul, așa cum și noi facem tot ce este necesar și posibil de partea noastră, pentru a face acest Festival o realitate, pentru a-l face la fel de colorat și de divers pe cât l-am anunțat,” a subliniat Vladimir Jurowski, Director Artistic al Festivalului, în mesajul său.

Mari orchestre ale lumii la Ateneul Român și Sala Palatului

Spre deosebire de celelalte ediții, Festivalul Enescu 2021 va trece printr-o serie de transformări și adaptări, pentru a face față provocărilor pandemiei. În primul rând, cele 66 de concerte sunt organizate în patru serii:

Mari Orchestre ale Lumii (concerte desfășurate la Sala Palatului) Concerte și Recitaluri (la Ateneul Român, după amiaza) Muzica Secolului XXI (la Sala Radio) Enescu și Contemporanii (concerte de dimineață, la Sala Auditorium)

Organizatorii au renunțat la Seria Concertelor de la Miezul Nopții, care se desfășura tradițional tot la Ateneul Român, începând cu orele 22.30, pentru a reduce aglomerația în acest spațiu și pentru a permite aerisirea și igienizarea adecvată între concerte și repetiții.

Din motive de pandemie este posibil ca programul să sufere unele modificări până în septembrie. Din acest motiv, organizatorii îi roagă pe iubitorii muzicii să înțeleagă că astfel de schimbări vor fi generate doar de situații speciale sau de urgență, în condițiile incertitudinii pandemiei.

Numărul de locuri în sălile de concerte va fi mai redus, tot din motive de siguranță sanitară. Pentru achiziționarea de abonamente, va fi organizată o loterie, conform procedurilor internaționale, care să asigure echitate în distribuirea acestora. Detaliile complete despre loterie vor fi puse la dispoziție în luna mai, după ce vom ști mai clar cum vom proceda cu accesul în sălile de concerte. Până atunci, prezentarea generală a procedurii poate fi consultată aici.

Pe lângă concertele în sală, Festivalul Enescu 2021 va oferi acces la concertele sale și în varianta online, pentru publicul din întreaga lume, în sistem pay-per-view. Este prima oară când Festivalul recurge la acest sistem. Fondurile strânse vor fi folosite pentru a acoperi cheltuieli de organizare și drepturile de proprietate intelectuală ale artiștilor.

Biletele și abonamentele vor fi puse în vânzare în luna iunie, prin www.festivalenescu.ro și www.eventim.ro.

Cele mai importante elemente din programul Festivalului Enescu 2021

Cea mai consistentă interpretare a lucrărilor lui George Enescu: 42 de interpretări, inclusiv toate cele 5 simfonii, care vor fi prezente în interpretări ale unor orchestre internaționale. Toate orchestrele internaționale prezente în Festival au în program o lucrare de George Enescu. Va fi un „dialog” Enescu-Stravinsky – întrucât anul acesta se împlinesc 50 de ani de la moartea lui Igor Stravinsky: Simfonia a 5-a de Enescu (în aranjament final de Pascal Bentoiu) este în Program împreună cu două lucrări de Stravinsky prezentate în premieră: "The Flood" (Potopul) și "Les Noces" (Nunta), concert susținut de Orchestra Simfonică Radio Berlin, dirijată de Vladimir Jurowski, și de Corul Filarmonicii Enescu. Les Noces este o lucrare foarte dificil de organizat, pentru că e cu patru piane. Soliștii la pian vor fi patru tineri români: Daniel Ciobanu, Andrei Licareț, Mihai Ritivoiu și Alexandra Silocea. Simfonia a 2-a de Enescu este în Program împreună cu Concertul pentru vioară în re major al lui Stravinsky, în interpretarea Baltic Sea Philharmonic Orchestra. În al doilea concert al Orchestrei Simfonice Radio Berlin, dirijată de Vladimir Jurowski, programul include Concertul pentru pian de Stravinsky, care îl va avea ca solist pe Laureatul ediției 2020/21 al Concursului George Enescu, Secțiunea Pian

Exemple de mari orchestre programate în Festival: Orchestra Filarmonicii George Enescu va concerta în Gala de Deschidere a Festivalului sub bagheta dirijorului Paavo Järvi; Orchestra și Corul Teatrului Mariinsky, cu Valery Gergiev dirijor; London Symphony Orchestra, Royal Philharmonic, London Philharmonic Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, Philharmonia London, Simfonia of London, London Mozart Players; Orchestra Israel Philharmonic va concerta sub bagheta noului său dirijor, Lahav Shani; Orchestra Națională a Franței, dirijată de noul ei director, Cristian Măcelaru; Filarmonica din München cu Valery Gergiev dirijor; Orchestra Del Teatro Alla Scala din Milano, cu un program special și cu un dirijor care vine pentru prima dată în România, Andrés Orozco-Estrada; Orchestra Les Dissonances, cu David Grimal dirijor și solist; Royal Concertgebouw Orchestra cu dirijori diferiți pentru cele două concerte susținute – Daniel Harding și Alan Gilbert.

Soliști cunoscuți: Maxim Vengerov; Patricia Kopatchinskaja; Violoncelista americană Alisa Weilerstein, care vine pentru prima dată în România, împreună cu orchestra sa de cameră The Trondheim Soloists; Frații Renaud Capuçon (vioară) și Gautier Capuçon (violoncel); Violoniștii Leonidas Kavakos, Dmitry Sitkovetsky; Contratenorul Philippe Jaroussky; Mezzo-soprana Joyce DiDonato și soprana Sonya Yoncheva; La pian sunt anunțați artiști de prestigiu, care au mai fost prezenți în Festival: Martha Argerich, Jean Yves Thibaudet, Yuja Wang, Khatia Buniatishvili, Maria João Pires, Kirill Gerstein.

Două lucrări cu narator: Robert Powell (celebru pentru rolul său din filmul lui Franco Zeffirelli, ‘Jesus of Nazareth’ - 1977) va fi naratorul în “Oedipus Rex” de Stravinsky, cu Mariinsky Theatre Orchestra and Choir, dirijor Valery Gergiev și în Suita “Peer Gynt” a lui Grieg, cu Opéra de Marseille, dirijată de Gabriel Bebeşelea.