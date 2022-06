Festivalul de Teatru Independent UNDERCLOUD a ajuns la final

Gala UNDERCLOUD a marcat finalul acestei ediții și decernarea premiilor pentru spectacolele câștigătoare. Juriul a fost format din Alexa Visarion, Mihaela Păun și Ioana Marchidan, iar marii câștigători ai acestei ediții sunt: Florina Gleznea (Premiul pentru cea mai bună interpretare feminină pentru rolul Emma din „Doi într-un butoi”), Ana Maria Pop (Premiul pentru cea mai bună interpretare feminină pentru rolul Lisa Morrison din „Povestiri culese”), Andreea Tănase (Premiul Juriului pentru interpretare feminină, spectacolul de dans „#nuEu”), Burnout de Arcadie Rusu (Cel mai bun spectacol), Romeo și Julieta” (regia Mihaela Sârbu) și “Muscă, paie și bătaie” (regia Lia Bugnar) Premiul Juriului. Juriul a decis în unanimitate ca în ediția de anul acesta să nu acorde premiul pentru regie și premiul pentru interpretare masculină.

Fundația Calea Griviței a decernat la rândul ei patru Premii de excelență pentru întreaga activitate pentru Maria Miu (scenograf), Mirela Trăistaru (artist plastic), Ioana Marchidan (coregrafă și dansatoare), Alexa Visarion (regizor)) și Maia Morgenstern (actriță), un premiu pentru inovație artistică (Vika Medvedeva) și un premiu pentru spectacol pentru “ Humans/Bodies/Images”.

Gala UNDERCLOUD s-a încheiat cu spectacolul „Nu sunt eu” de Victor Ioan Frunză în interpretarea Maiei Morgenstern.

„Dacă soțul și partenerul meu, Tiberiu Mercurian, nu ar fi insistat, nu am fi avut Undercloud 15. Dar ne-am mobilizat. Am trecut printr-o ediție plină de provocări, dar care ne-a făcut să ne dăm seama de importanța demersului nostru și de cât de unită este echipa. Să mutăm UNDERCLOUD pe Calea Griviței a însemnat să facem zeci de mii de pași între cele 7 spații și să aducem la viață o zonă istorică a Bucureștiului care sperăm să devină inima Cartierului Creativ. Am adus aici oameni noi, care poate nu și-ar fi imaginat că vor veni pe Calea Griviței să se plimbe, să consume artă, să admire clădirile de pe cea de a doua stradă ca vechime după Calea Victoriei. Și am reușit să aducem bucurie pentru oamenii care locuiesc deja aici, care și-au ocupat zi de zi locul de la propria fereastră pentru a fi parte din magia UNDERCLOUD.” declară Chris Simion-Mercurian.

Festivalul de Teatru Independent UNDERCLOUD este organizat de Fundația Calea Griviței și este un proiect finanțat de Ministerul Culturii și AFCN (Administrația Fondului Cultural Național), realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului București, ARCUB, Primăria Sectorului 1 și Cartierul Creativ.

Parteneri UNDERCLOUD: Raiffeisen Bank, Aqua Carpatica, Persil, Kasper, Theatrum, MECENA.ART, Gavrilă, Borțun și Asociații, Librăria Bizantină, Cotescu, Stroe și Asociații, Editura Trei, O.A.R., Teatrul Dramaturgilor Români, Muzeul Național al Literaturii Române, UNArte, J`ai Bistrot, Grivița 53, Black Habit, Biserica Sfinții Voievozi, UNITER.

Partenerii media ai festivalului sunt: Rock FM, Magic FM, Itsy Bitsy, AgențiadeCarte.ro, The Institute, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, DC News, Munteanu Recomandă, Zile și Nopți, IqAds, Liternet, Lateatru.eu, cult-ura.ro, modernism.ro, B365, Republica.

Proiectul ”Festivalul de Teatru Independent UNDERCLOUD” nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News