Femeie trimisă în judecată după ce și-a agresat fiul și înjunghiat soțul

O femeie de 42 de ani, din comuna Curtești, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul din Botoşani, sub acuzațiile de violenţă în familie sub forma tentativei de omor şi violenţă în familie sub forma lovirilor. Faptele au fost săvârșite în luna aprilie a acestui an, iar inculpata se află în stare de arest preventiv.

Conform procurorilor, femeia şi-a lovit cu palma peste faţă şi cu genunchiul în spate fiul în vârstă de 4 ani, după care, în cursul nopţii de 18 spre 19 aprilie, pe fondul relaţiilor conjugale tensionate, i-a aplicat soţului său două lovituri de cuţit în zona gâtului.

Bărbatul a avut nevoie 12-14 zile de îngrijiri medicale pentru tratarea leziunilor suferite.

„Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, menționează Parchetul, potrivit stiri.botosani.ro.

Incidente similare

O femeie și-a înjunghiat soțul în timp ce dormea, pentru că și-a apărat fiul

Sursa citată mai scria, în luna aprilie, că un bărbat de 44 de ani, din Orăşeni Vale, a ajuns la spital cu ambulanţa după ce soţia sa l-a înjunghiat în gât în timp ce dormea.

Totul a avut loc în locuinţa pe care cei doi o împart cu patru copii minori, din cei şapte pe care îi au împreună. Potrivit rudelor, femeia are ieşiri extrem de violente, a fost internată la psihatrie și este acuzată de tentativă de omor.

Rudele celor doi spun că toată cearta a început în momentul în care mama și-ar fi lovit unul dintre copii. Bărbatul i-a luat apărarea minorului, iar între cei doi, care sunt căsătoriţi de peste 20 de ani, a izbucnit un conflict.

Ulterior bărbatul a mers la culcare, însă femeia a luat un cuţit de bucătărie și i l-a înfipt în gât.

Acesta a sunat la 112, iar o ambulanță SMURD cu medic l-a preluat şi l-a transportat la spital, fiind internat pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Cadrele medicale spun că rănile nu sunt profunde, însă i-au pus în pericol viață, motiv pentru care procurorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor, informa atunci stiri.botosani.ro.