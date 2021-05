Femeie sfătuită să găsească un exorcist, după ce a arătat descoperirea din mansardă

Proprietara unei case a cerut ajutorul pe rețelele de socializare pentru identificarea unui cuib ciudat pe care l-a găsit în mansardă. Pentru că arăta asemenea ipsosului sau unei spume, femeia nu știa cum ar putea rezolva această problemă, relatează Mirror.

Cu mai multe fotografii și un emoji, femeia a întrebat „Știe cineva ce fel de cuib de acesta?”

Reacțiile n-au întârziat să apară. Un utilizator i-a răspuns „cred că ai nevoie de un exorcist pentru asta”.



Un altul a adăugat: „Cum pot să nu mai văd aceste fotografii? Instrucțiuni, vă rog.”

Fotografiile postate de femeie au făcut vâlvă în mediul online. Între timp însă, femeia a ajuns la concluzia că acel cuib aparține viespilor europene.

De asemenea, asta înseamnă că un număr destul de mare de viespi locuia în mansarda casei sale. În cele din urmă, femeia și-a actualizat postarea și le-a mulțumit internauților pentru comentarii și umor. „Cuibul se va sparge natural, în timp. Este fabricat din lemn mestecat și salivă.”, a adăugat ea.

În continuare, echipele de combatere a dăunătorilor de acest tip vor identifica dacă cuibul a fost activ, iar apoi se va stabili dacă se va putea îndepărta în siguranță, conform Daily Star.

Woman told to find an 'exorcist' for massive 'creepy nest' found in her attichttps://t.co/MvQdS192mK pic.twitter.com/UJNkb52WdP