FCSB - Rapid, derby în Superliga. Mutu: Lupta e crâncenă

'Un derby rămâne întotdeauna un derby şi nu mai este nevoie de o motivaţie în plus. Sper că toţi jucătorii din lotul Rapidului sunt conştienţi de rivalitatea acestor două echipe şi de importanţa acestui meci. Trebuie să fim echilibraţi şi pragmatici pentru că este un derby. Nu o să ne lăsăm duşi de frenezie sau de atmosfera din tribune. Jucăm împotriva unei echipe care oricând poate să joace la nivel maxim şi să avem probleme. Responsabilitatea trebuie să fie la cel mai înalt nivel în acest meci. Responsabilitatea e mare faţă de suporteri care ţin în mod special la acest meci. Cuvintele cele mai importante sunt responsabilitatea şi ambiţia. Ţinând cont că Dinamo nu este în Liga I, acesta rămâne derby-ul cel mai important, are o tradiţie mai mare faţă de celelalte partide din campionat', a afirmat el.

'La nivel de experienţă, jucătorii pe care îi am pot aduce un plus. Dar cred că şi jucătorii adverşi sunt conectaţi la acest meci, am văzut asta şi în tur când am jucat pe Giuleşti. Sper să fie multă lume mâine, să avem parte de un spectacol frumos şi noi să obţinem victoria. Mâine va fi la centru unul dintre cei mai buni arbitri (n.r. - Sebastian Colţescu). E un arbitru care se ridică la înălţimea meciului. Sper să aibă un meci uşor', a adăugat Adrian Mutu.

Adrian Mutu susţine că parcursul mai puţin reuşit al adversarilor în actuala ediţie de campionat nu e important în perspectiva meciului direct de duminică, FCSB - Rapid

'E un sezon în care noi mergem bine, iar FCSB a avut o grămadă de probleme până acum. Dar asta nu contează, important e ce vom face mâine în meciul direct. Campionatul este lung, FCSB are timp să revină şi să se califice în play-off. Văd că nici celelalte echipe nu stau pe loc, aşa că lupta e crâncenă. Într-un derby nu contează dacă ai antrenor pe bancă, a spus acelaşi lucru şi Pintilii (n.r. - antrenorul interimar al formaţiei FCSB). Au destulă motivaţie pentru a juca bine şi cu ambiţie. Noi însă trebuie să fim concentraţi pe ce avem noi de făcut, nu pe adversar', a menţionat antrenorul.

Ce spune Cristian Săpunaru

Fotbalistul echipei FC Rapid, Cristian Săpunaru, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea derby-ului cu FCSB din etapa a 17-a a Superligii, că pe el şi colegii lui îi interesează mai puţin spectacolul şi mai mult punctele puse în joc.

'Urmează un meci important şi sperăm ca la sfârşit noi să fim învingători. Nu mă pasionează să dau eu goluri, vreau doar ca Rapid să câştige mâine seară. Pe noi ne interesează mai puţin spectacolul, ne dorim punctele. E un derby şi trebuie să-l tratăm ca atare. Iar în derby-uri în general nu sunt echipe favorite. Nu contează nici diferenţa din clasament. Noi ne-am făcut treaba până acum, am încercat să câştigăm cât mai multe puncte pentru a intra în play-off. FCSB este o echipă valoroasă, nu contează ce a făcut în Europa pentru că Liga I e diferită de Europa', a afirmat fundaşul.

Referitor la faptul că FCSB nu are încă un antrenor principal după demisia lui Nicolae Dică, Săpunaru a afirmat: 'Nu cred că antrenorul joacă. Iar la FCSB ştim cine e antrenor, aşa că... Îl ştiu foarte bine pe Pintilii (n.r. - antrenorul interimar), am fost colegi la echipa naţională, am fost şi la cursurile pentru licenţa B împreună. Ştiu că este un băiat extraordinar, care munceşte zi de zi şi vrea să înveţe. Îi urez succes în cariera de antrenor, dar după meciul cu noi'.

Căpitanul formaţiei giuleştene speră ca în partida de duminică seară să nu apară incidente între suporteri.

'Eu sper să nu apară incidente, să fie un derby frumos, un spectacol, fiecare galerie să-şi susţină favoriţii. Dacă vor fi mulţi rapidişti la tribuna a II-a nu văd de ce să fie incidente, e poliţie, e jandarmerie. Derby-ul cel mai frumos a fost acel 5-1 de pe Giuleşti. Cel de care nu-mi aduc aminte cu plăcere e cel cu bricheta', a precizat Săpunaru.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte, duminică, de la ora 21:00, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia FCSB, într-o partidă contând pentru etapa a 17-a a Superligii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News