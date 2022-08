FCSB i-a transferat pe Radu Boboc şi Eduard Radaslavescu de la Farul Constanţa

Conform paginii oficiale de Facebook a grupării bucureştene, Boboc (23 de ani) va purta tricoul cu numărul 22 la noua sa echipă.



Fundaşul Radu Boboc s-a născut la 24 aprilie 1999, în Craiova. El este un produs al Academiei Gheorghe Hagi, unde a ajuns în 2013. Farul Constanţa precizează pe site-ul său oficial că fundaşul a debutat în primul eşalon la 22 iulie 2018, într-o partidă cu Dunărea Călăraşi şi a disputat 121 de partide, a înscris 3 goluri şi a oferit 7 pase decisive.



De asemenea, el a adunat selecţii la toate categoriile de loturi şi a făcut parte din lotul României la două ediţii ale Campionatului European U21 (2019 şi 2021), participând totodată şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021.



Mijlocaşul Eduard Radaslavescu (18 ani) a semnat un contract valabil pentru următoarele cinci sezoane cu FCSB şi va purta tricoul cu numărul 80.



Născut la 30 iulie 2004, în Orşova, el este un produs 100% al Academiei Gheorghe Hagi, Mijlocaşul a debutat în prima ligă pe 17 octombrie 2021 la 17 ani şi 2 luni şi a înscris primul său gol în pe 9 aprilie 2022, într-o victorie a Farului cu FC Argeş, scor 2-0. Radaslavescu este component al naţionalei U20 a României.

Radu Boboc: Suntem mai aproape de naţională după transferul la FCSB

Fotbalistul Radu Boboc a declarat, vineri, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial de FCSB alături de Eduard Radaslavescu, că după acest transfer amândoi sunt mai aproape de echipa naţională a României.



"E o provocare pentru noi, FCSB este cea mai mare echipă din România şi împreună putem face lucruri foarte frumoase. Vrem să ne bucurăm de momente frumoase, de asta am acceptat. Sigur că suntem mai aproape de naţională fiind la FCSB. Dar ne lipseşte să performăm şi să avem reuşite. Dacă vom avea reuşite, vom ajunge şi la naţională", a afirmat Boboc, achiziţionat de FCSB de la Farul Constanţa alături de Radaslavescu.



"Cred că am ajuns la FCSB la momentul potrivit. M-am maturizat, am strâns multe meciuri, am prins şi experienţă la naţionala de tineret şi cred că sunt pregătit de această provocare. Nu ştim dacă vom juca mâine, dar noi suntem pregătiţi. Trebuie să vorbim cu antrenorul, nu putem vorbi înainte. Ne dorim să ajungem în grupele Conference League şi să facem lucruri foarte bune şi în campionat. La asta se aspiră aici şi e normal să vrem să câştigăm cât mai multe titluri. Trebuie să spargem gheaţa şi să luăm titlul aici. Noi îi cunoaştem pe colegi de la loturile naţionale, nu sunt schimbări prea mari, ne putem acomoda foarte repede aici. Singurul lucru în plus sunt fanii, pentru că sunt mai mulţi aici. În rest, presiune am avut şi la Farul", a adăugat fundaşul.



La rândul său, Eduard Radaslavescu a precizat că şi-a dorit dintotdeauna să joace la FCSB.



"E un club de tradiţie, cel mai mare din fotbalul românesc. Doar când auzi numele, vii fără probleme. Eu sunt un băiat serios şi responsabil, sunt conştient de eforturile pe care le fac şi nu vreau să dau cu piciorul la această şansă. Aveam 11 ani când a luat FCSB ultima oară titlul şi ţin minte că m-am bucurat foarte tare. Sunt stelist, pentru că FCSB este Steaua. Am fost în timp la foarte multe meciuri, veneam cu tata. Toată familia s-a bucurat că am venit aici. Mai erau discuţii şi cu alte cluburi pentru transferul meu, dar eram supărat, pentru că eu îmi doream să ajung la clubul ăsta. Era vorba şi de cluburi din străinătate, dar am preferat să vin aici pentru că mi-am dorit tot timpul să joc pentru FCSB", a menţionat el.



Mijlocaşul susţine că deşi are doar 18 ani este pregătit să joace la FCSB.



"Nu e presiune pentru mine aici. Eu vin de la domnul Hagi, de la un club unde e mereu presiune. Am învăţat foarte multe acolo şi simt că sunt pregătit pentru această provocare. Domnul Hagi ne-a mulţumit şi ne-a spus să mergem cu încredere şi tupeu şi să muncim la fel în continuare pentru a deveni cei ma buni", a precizat Eduard Radaslavescu, scrie Agerpres.

