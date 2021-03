FC Viitorul a transferat un jucător brazilian

Născut la 4 octombrie 1993, la Tubarao (Brazilia), Marquinhos are 1,75 m, evoluează pe postul de fundaş stânga şi a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu drept de prelungire pentru încă un an.



În cariera sa a mai jucat pentru formaţii precum Figueirense, Guarani, Novo Hamburgo, Ferencvaros, DC United, FC Dallas, Gaziantepspor, Gremio şi Botev Plovdiv, de aceasta din urmă despărţindu-se la începutul acestui an. Formaţia FC Viitorul Constanţa va întâlni echipa Academica Clinceni, vineri, pe teren propriu, de la ora 20:30, într-o partidă din cadrul etapei a 26-a a Ligii I.