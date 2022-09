Faza zilei! Un fotbalist a lovit o spectatoare și a urcat în tribune pentru a-și cere scuze. Ce i-a făcut iubitul femeii - Video

Englezul Dru Yearwood, mijlocașul lui New York Red Bulls, a făcut un gest de frustrare în minutele de final ale meciului, nemulțumit că arbitrul a acordat o lovitură liberă pentru Philadelphia.

Fotbalistul a lovit cu mingea mai mulți spectatori, printre care o femeie și un copil. Imediat, Yearwood și-a dat seama de ce a făcut, a urcat în tribune pentru a-și cere scuze, însă prietenul acesteia l-a oprit cu mâna. Mai mult, i-a aruncat cu fularul în față, deși era un fan al lui New York.

Apoi, jucătorul a primit și un cartonaș galben din partea arbitrului.

VIDEO

Dru Yearwood met with “a**hole” chants by his own fans after firing the ball into the stands, hitting a few young fans. pic.twitter.com/evlEHaMEQL