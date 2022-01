Facturi mari la energie și gaze. Bulai: În comunism, era o glumă. Ce zice un calorifer când pui mâna pe el? / VIDEO

În ultimele luni, mii de români au primit facturi extrem de mari la energie electrică și gaze naturale. În acest sens, sociologul Alfred Bulai a vorbit, în exclusivitate la „Nod în Papură”, despre prețurile facturilor:

„Deocamdată, oamenii se războiesc cu companiile, nu e peste tot la fel, dar încă nu au venit suficiente facturi. Probabil că o persoană care are o creștere de zece ori a facturii o plătește pe prima, dar întrebarea este ce se întâmplă dacă și următoarele vin la fel? E clar că este un cost inimaginabil de mare, ceea ce creează un gen de presiune și nu vom mai fi la fel de veseli peste câteva luni, când se acumulează, mai ales că de data aceasta, față de alte dăți, probabil că ăia îți taie lumina dacă nu plătești.“, a spus Alfred Bulai.

Alfred Bulai: În comunism era o glumă drăguță

„În comunism, era gluma aia drăguță: Ce zice un calorifer când pui mâna pe el? Vai, ce mâini calde ai. Noi făceam glume pentru că în comunism noi făceam comparație cu perioada frumoasă a comunismului, cu anii ’70. În anii ’80, într-adevăr a fost dezastru“, a precizat sociologul Alfred Bulai.

Cultura gratuității în România. Alfred Bulai: Problema e că, de 30 de ani, noi amestecăm două regimuri

Sociologul Alfred Bulai și jurnalistul Val Vâlcu au revenit cu o nouă ediție a emisiunii „Nod în papură”. La un moment dat, Alfred Bulai a vorbit despre „cultura gratuității”, promovată în România.

„Adevărul este că noi am fost obișnuiți cu o cultură a gratuității. Cele mai scumpe servicii din lume sunt învățământul și sănătatea. Sunt cele mai scumpe servicii posibile din lume! La noi, au fost gratis! Și avem filosofia gratuității. Ni se sugerează, în învățământ, că noi suntem ca în comunism, știi, socialmente necesari, adică noi nu facem profit. Filosofia este, băi, avem nevoie și de ăștia să-i educe pe copii acolo. Și le dăm niște mâncare, să aibă și ei de una, de alta. Nu! Logica este că e un serviciu super scump pe care n-ai decât să-l plătești, vrea statul să fie gratuit, vrea statul să plătească, dar cineva trebuie să plătească”, a spus profesorul și sociologul Alfred Bulai la DCNews, în cadrul emisiunii săptămânale „Nod în papură”.

„Problema României este că, de 30 de ani, noi amestecăm două regimuri. Am vrea, pe de o parte, anumite avantaje din comunism cu o logică capitalistă. Să luăm sectorul medical. Noi am vrea să fie gratis totul. Am avut mult timp tratamentul la HIV integral gratuit. Eram printre singurii din lume. În momentul în care, în comunism, aveam tot felul de fabrici, de echipamente medicale, cum erau ele, puteam produce la un preț foarte mic. Acum, le luăm la prețul internațional. Că nu mai avem aproape niciun fel de producție... Câtă producție mai este reală în România?! De echipament medical bănuiesc că nici nu se mai pune problema. Ori, din punctul acesta de vedere, nu pot să nu plătesc și să am servicii, adică este o contradicție în termeni”, a explicat Alfred Bulai (citește continuarea AICI).

