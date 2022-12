Europarlamentarul Guido Reil, declaraţii după vizita în România. Scuze oficiale pentru asemănarea cu Vestul Sălbatic

"În octombrie, în Parlamentul European, am ţinut un discurs cu privire la aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen. Acest discurs a rănit foarte mulţi români. La momentul acela, mi-am justificat părerea bazându-mă pe experienţa mea personală cu românii din oraşul meu natal, Ruhrgebiet. Români care, în mare parte, aparţin populaţiei de etnie rromă.

După cum am spus, am rănit mulţi români cu afirmaţia mea şi sunt recunoscător pentru că am fost invitat în România de parlamentarul Natalia Intotero, care mi-a oferit ocazie să îmi creez o imagine proprie. Trebuie să spun că am cunoscut oameni incredibil de primitori şi de binevoitori. Oameni care sunt săraci, mai săraci decât cei din Germania. Dar oameni care sunt totuşi bogaţi, pentru că sunt mândri. O mândrie pe care mulţi germani au pierdut-o. Oameni care sunt mândri de povestea lor. Mândri de cultura lor, mândri de ţara lor. O ţară care este una cu Biserica ei. O ţară care construieşte biserici noi. Oameni care îşi iubesc familia, familia clasică.

Toate acestea sunt lucruri pe care şi eu le iubesc şi pentru care am un respect deosebit. De aceea, vreau să spun din toată inima că doresc să îmi cer iertare poporului român, mândrului popor român", a declarat Guido Reill.

Şi parlamentarul român Natalia Intotero a avut o reacţie pe acest subiect.

"Doresc să-mi exprim pe această cale aprecierea față de mesajul domnului europarlamentar Guido Reil, care a cerut iertare României pentru discursul său din luna octombrie. De asemenea, doresc să îi mulțumesc și public pentru faptul că a acceptat invitația mea de a cunoaște România, începând din județul Hunedoara.

Doar prin colaborare și educație putem să depășim acele bariere sociale care au fost create artificial de omenire în secole întregi de polarizare și violență. Împreună, putem să găsim înțelegere comună în orice situație. Cel mai important lucru este să facem pași concreți în acest sens.

Indiferent de rezultatul votului privind aderarea României în spațiul Schengen, indiferent câte obstacole întâmpinăm în drumul nostru, în pofida încercărilor constante de dezbinare, vom rămâne un popor mândru și unit. Așa să ne ajute Dumnezeu!", a transmis aceasta.

Ce spunea Reil în octombrie: Nu avem nevoie de România nici în UE, nici în Schengen

"Cum s-a putut așa ceva, o țară cu așa infrastructură, corupție, criminalitate să fi fost primită în UE? Nu avem nevoie de România și Bulgaria nici în Uniunea Europeană, nici în Schengen”, a spus eurodeputatul de extremă dreaptă Guido Reil.

"Sunt atât de mulţi români şi bulgari în Germania! Se bucură de beneficii sociale, beneficii pentru copiii de acasă, şi uneori lucrează într-un sector cu salarii foarte mici, în abatoare şi contribuie la dumpingul salarial. Nu e ceva pozitiv", a mai spus Guido Reil în plen. VEZI AICI MAI MULTE

