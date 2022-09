Europa Conference League: CFR Cluj - Sivasspor, echipele de start

Tehnicianul a renunţat la Christopher Braun, Vito Hammershoej-Mistrati, Lovro Cvek şi Roger, care se află toţi pe banca de rezerve, şi i-a titularizat pe Cristian Manea, Karlo Muhar, Rangelo Janga şi Claudiu Petrila.

De remarcat şi debutul absolut al lui Rangelo Janga la campioana României. Sivasspor nu poate conta pe mai mulţi jucători, printre care Robin Yalcin, Ziya Erdal, Kader Keita, Hakan Arslan, Leke James, Mustapha Yatabare, având doar cinci rezerve la Cluj, dintre care doi portari.

Echipele de start:

CFR Cluj: 1. Simone Scuffet - 4. Cristian Manea, 44. Yuri Matias, 3. Andrei Burcă, 45. Mario Camora (căpitan) - 10. Ciprian Deac, 21. Bismark Adjei-Boateng, 73. Karlo Muhar - 15. Emmanuel Yeboah, 32. Rangelo Janga, 11. Claudiu Petrila. Antrenor: Dan Petrescu.

Rezerve: 34. Cristian Bălgrădean - 2. Karlo Brucic, 6. Jean-Claude Billong, 7. Adrian Păun, 8. Roger, 9. Cephas Malele, 20. Vito Hammershoej-Mistrati, 33. Denis Kolinger, 37. Mihai Bordeianu, 40. Lovro Cvek, 47. Christopher Braun, 99. Sergiu Buş.

Sivasspor: 35. Ali Şaşal Vural - 2. Murat Paluli, 6. Dimitrios Goutas, 4. Aaron Appindangoye, 3. Ugur Ciftci (căpitan) - 23. Fredrik Ulvestad, 15. Charis Charisis - 26. Ahmed Musa, 11. Diaa Sabia, 7. Max-Alain Gradel - 19. Karol Angielski. Antrenor: Riza Calimbay.

Rezerve: 16. Baver Kuckar, 25. Muammer Yildirim - 10. Clinton Njie, 88. Caner Osmanpaşa, 96. Mehmet Albayrak. Arbitru: Allard Lindhout; arbitri asistenţi: Mario Diks, Erwin Zeinstra; al patrulea oficial: Joey Kooij (toţi din Olanda).

FCSB va întâlni, joi, pe Arena Națională, cu începere de la ora 22:00, formaţia belgiană Anderlecht Bruxelles, într-o partidă din cadrul etapei a doua a grupei B a Conference League.

Antrenorul formaţiei belgiene Anderlecht Bruxelles, Felice Mazzu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nu e deloc surprins că FCSB, adversara de joi din Europa Conference League, a condus în partida anterioară, cu West Ham, până în minutul 70, considerând că este o echipă de calitate.

"Ne aşteptăm la un adversar de calitate, ştim că au transferat un atacant italian de calitate. Ştiu că FCSB în ultimul meci de campionat nu a câştigat, dar acum are nevoie de cele trei puncte, aşa cum avem şi noi nevoie. Nu suntem deloc surprinşi că FCSB a condus la West Ham acasă. A existat şi acel penalty un pic la limită care a dat încredere echipei londoneze. FCSB este o echipă de calitate şi ne aşteptăm la asta mâine. Nu am fost impresionat de un jucător anume ci mai degrabă de stilul de joc, mi-a plăcut Compagno. Şi căpitanul are calitate, şi Cordea. În general e o echipă cu vivacitate şi se vede acest lucru", a declarat Felice Mazzu.



Tehnicianul belgian a precizat că nu ştie dacă va schimba sistemul de joc în Conference League, apreciind că alături de FCSB şi Silkeborg, echipa sa se va lupta pentru locul doi în grupa B.



"S-a tot vorbit în jurul clubului de schimbarea sistemului de joc, dar trebuie să ne adaptăm, să vedem dacă ceva nu merge. Trebuie să lucrăm mai mult la mental, să dispară anumite dubii, ne putem adapta dacă va fi nevoie. Este o competiţie foarte deschisă, toate cele trei echipe pot ocupa locul doi, nu doar FCSB şi Anderlecht", a completat antrenorul Felice Mazzu.



Atacantul Fabio Silva a afirmat, de asemenea că nu a fost surprins de jocul bun prestat de FCSB în deplasare cu West Ham, pierdut însă cu scorul de 3-1.



"Nu am fost surprins de jocul celor de la FCSB la West Ham. Este vorba despre fotbal şi se poate întâmpla orice", a spus Silva.





Nicolae Dică - FCSB luptă pentru locul 2 în grupă, alături de Anderlecht şi Silkeborg

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că echipa sa luptă pentru ocuparea poziţiei a doua în grupa B a Conference League, alături de adversarul de joi, Anderlecht, şi echipa daneză Silkeborg, englezii de la West Ham fiind consideraţi favoriţi.



"Am văzut meciul celor de la Anderlecht cu Silkeborg din Danemarca şi sunt o echipă bună, nu sunt o echipă de neglijat. Vom fi între cele trei care vom încerca să prindem în locul doi, pentru că West Ham este într-adevăr o echipă puternică. Chiar dacă noi am fost acolo aproape de un rezultat pozitiv", a declarat Dică. Vezi continuarea aici!

