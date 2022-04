Eşti obosit şi nu ai chef de nimic? Ce ai putea avea, de fapt

Pe fondul încercărilor organismului de a se adapta la noile condiții de temperatură, luminozitate și presiune atmosferică poate să apară astenia de sezon. Ai zice că sezonul asteniei de primăvară ar cam fi trecut, însă efectele ei se pot prelungi chiar şi după trecerea la ora de vară, inclusiv până pe la sfârşitul lunii mai. Organismul continuă să îşi regleze nivelul de hormoni, eliberând mai multe endorfine, testosteron şi estrogen, ceea ce pune presiune asupra organismului, care răspunde printr-o senzaţie de oboseală. Femeile sunt mai expuse riscului de a se confrunta cu astenia de primăvară decât bărbații.

Totodată, astenia de primăvară poate să se prelungească pe fondul deficitului de vitamine și minerale, mai ales dacă iarna a predominat hrana de sursă animală. De pildă, pentru că expunerea la soare este redusă în sezonul rece, este posibil ca implicată să fie carența de vitamina D, una dintre cauzele slăbiciunii și a lipsei de energie. La acestea se adaugă şi lipsa mişcării, lucru care privează creierul de cantitatea normală de oxigen. În general, simptomele asteniei de primăvară se manifestă în jur de două săptămâni. Dacă persistă, mergi la medic! Este posibil să fie vorba despre alte probleme de sănătate.

Consumă mai multe vegetale, pentru un plus de vitamine şi minerale

Dacă iarna, dieta include mai multă carne și grăsimi ca în restul anului, primăvara este timpul să faci câteva schimbări, mai ales că sursele de vegetale sunt mai bogate acum. Este indicat să iei toate cele trei mese importante ale zilei, pentru că organismul are nevoie de nutrimente din toate grupele alimentare. Limitează aportul de alimente procesate, făinoase și zahăr, în favoarea fructelor, legumelor și verdețurilor de sezon (spanac, urzici, salată verde). Poți face acum și o cură cu drojdie de bere, care furnizează organismului vitamine din complexul B, benefice pentru a avea o formă fizică și psihică optime. La recomandarea medicului, poți lua și suplimente alimentare. Hidratează-te corespunzător (2 litri de apă pe zi). Apa te menține hidratat și ajută la eliminarea toxinelor din organism.

Profită de soare

Lumina naturală te ajută să îți încarci bateriile, ceea ce favorizează secreția serotoninei, hormon implicat în inducerea stării de bine. La întuneric, serotonina se transformă în melatonină. Numită și hormon al somnului, melatonina intervine în ciclul somn-veghe. Expunerea la soare este benefică în probleme precum stresul, lipsa de energie și proasta dispoziție.

Fă mișcare

Poți beneficia de efectele pozitive ale mișcării asupra organismului și fără să mergi la sală, mai ales că vremea frumoasă trebuie să te îndemne să ieși mai mult la plimbare! O jumătate de oră zilnic de mers pe jos te ajută să te menții în formă, să pierzi din kilogramele acumulate peste iarnă și să te revigorezi psihic. Se știe că mișcarea stimulează secreția de endorfine, responsabile de starea de bine.

Dormi suficient

Un element important în combaterea asteniei de primăvară este să te odihnești suficient, de 7 ore pe noapte. Cu câteva ore înainte de a te culca, este bine să te dedici unor activități cât mai relaxante. Situațiile tensionante seara te pot împiedica să pui geană pe geană.

Lăptişor de matcă, pentru un plus de energie

Pentru a combate astenia de primăvară prelungită, poţi consuma ceaiuri de cătină, de cicoare și de măceș. Efecte foarte bune în combaterea oboselii se observă și după consumul de lăptișor de matcă. Această substanță produsă de albinele tinere conține compuși indispensabili organismului - acidul pantotenic (contra efectelor stresului şi revigorant), piridoxină (combate anemia), vitaminele A, C, D şi E, minerale (calciu, fier, cupru, fosfor, potasiu, siliciu, sulf), enzime şi 18 aminoacizi. Se poate consuma fie sub formă de capsule (2 de 2 ori pe zi), fie sub formă de fiole (doza zilnică pentru adulți este de 0,2 g).

