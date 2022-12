ENEL, o călătorie în economia circulară prin intermediul strategiei, proiectelor şi rezultatelor grupului

Enel a lansat online „O călătorie în economia circulară a Grupului Enel: Strategie, proiecte și rezultate”, un document care sumarizează eforturile actuale ale Grupului, prin inițiative și proiecte în domeniul economiei circulare, care este acum o parte integrantă a strategiei sale globale.

„Prin acest document, am dorit să explicăm cât mai simplu și mai clar provocările, realizările și potențialul tranziției circulare a Grupului Enel”, a declarat Francesco Starace, CEO al Grupului Enel. „Economia circulară reprezintă un element cheie pentru competitivitatea unei companii, deoarece permite companiilor nu numai să se elibereze de consumul de noi resurse neregenerabile, ci și să valorifice la maximum bunurile și activele existente, permițându-le să fie reutilizate într-un mod sustenabil. Abordarea Enel față de circularitate este pe deplin integrată cu obiectivele noastre de decarbonizare și se traduce în acțiuni concrete de-a lungul întregului lanț valoric, de la etapele inițiale de proiectare și achiziții până la managementul sfârșitului ciclului de viață și recuperarea materiilor prime.”

Documentul acoperă toate activitățile și este împărțit în trei secțiuni:

- Noi modele de afaceri, care descriu modul în care modelele bazate pe principiile economiei circulare sunt adoptate în cadrul Grupului;

- Materii prime, care se concentrează pe abordarea circulară și sustenabilă a Grupului în ceea ce privește materiile prime, nu numai în privința prognozării nevoilor și a impactului, ci și legat de dezvoltarea și adoptarea de soluții inovatoare și circulare, în colaborare cu întregul său ecosistem;

- Orașul, care detaliază eforturile depuse de grup pentru a defini un model urban circular în colaborare cu firme care operează în alte sectoare și instituții, în paralel cu dezvoltarea de noi soluții și proiecte.

Documentul se axează pe o serie de acțiuni de facilitare (cum ar fi activitățile din domeniul guvernanței și al digitalizării) menite să pună în aplicare un model de dezvoltare circulară, adică unul care nu depinde de consumul de resurse, protejează mediul prin reducerea emisiilor și a exploatării necontrolate a resurselor naturale, promovează utilizarea resurselor regenerabile și ajută la îmbunătățirea calității vieții oamenilor, fiind în același timp competitiv din punct de vedere economic cu ajutorul inovației și prin reproiectarea lanțului valoric.

În documentul „O călătorie în economia circulară a Grupului Enel”, compania prezintă diferitele sfere de acțiune ale tranziției sale circulare, oferind exemple practice de tehnologii și proiecte pe care Grupul le-a întreprins, care sunt întotdeauna bazate pe inovație. Este dat ca exemplu proiectul de a converti fabrica de module fotovoltaice 3Sun din Catania într-o ”gigafabrică”.

Mai exact, Enel a semnat un acord de finanțare cu Comisia Europeană pentru acest proiect și analizează în prezent posibilitatea introducerii materialelor reciclate în procesul de producție. Un alt exemplu de inovație și circularitate poate fi găsit în proiectul care vizează găsirea de soluții de reciclare industrială pentru bateriile vehiculelor electrice, lansat în Italia în colaborare cu alte companii, ca parte a IPCEI (Proiect Important de Interes European Comun).

Despre Enel

Enel, care sărbătorește anul acesta 60 de ani de la înființare, este o companie energetică multinațională și un lider integrat pe piețele globale de electricitate și energie din surse regenerabile.

La nivel global, Enel este cea mai mare companie privată producătoare de energie regenerabilă, cel mai important operator de rețea în funcție de numărul de utilizatori finali și cel mai mare operator de retail în funcție de baza de clienți. Grupul este liderul mondial în servicii de echilibrare a rețelei prin managementul consumului de energie (demand response) și cea mai mare companie de utilități din Europa după EBITDA din activități curente [1].

Enel activează în peste 30 de țări din lume, producând energie cu o capacitate totală de circa 93 GW.

Enel Grids, linia globală de afaceri a Grupului, dedicată managementului serviciului de distribuție a energiei electrice la nivel mondial, distribuie electricitate printr-o rețea de peste 2,3 milioane de kilometri, pentru peste 76 de milioane de utilizatori finali. Grupul furnizează energie pentru aproximativ 70 de milioane de locuințe și firme. Divizia de energii regenerabile a Enel, Enel Green Power, are o capacitate totală de peste 56 GW și un mix de producție care include energie eoliană, solară, geotermală și hidroelectrică, precum și instalații de stocare a energiei regenerabile în Europa, America, Africa, Asia și Oceania. Enel X Global Retail, divizia globală de afaceri a Enel dedicată serviciilor energetice avansate, are o capacitate totală de circa 8,2 GW în servicii de echilibrare a rețelei prin managementul consumului de energie și a instalat 65 MW în capacități de stocare behind-the-meter. La rândul ei, Enel X Way este noua divizie a Grupului, dedicată sectorului mobilității electrice, care gestionează global aproximativ 430.000 de puncte de încărcare, publice și private, a mașinilor electrice, atât în mod direct, cât și prin acorduri de interoperabilitate.

