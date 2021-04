Emil Boc lui Cristian Seidler: Nu-și justifică existența ca partid politic. USR, interes de orgoliu extrem de periculos/ Nu faceți această manipulare, nu cu mine

Cristian Seidler, deputat USR, a spus, la B1 TV, cu privire la solicitarea alianței cu privire la un Guvern de coaliție, dar fără Florin Cîțu premier, că n-ar vrea să fie perceput totul ca o ”răzbunare”: ”Dacă tu i-ai luat capul lui Voiculescu, noi vrem capul tău”. El afirmă că USR-ul a fost deranjat de ”lipsa argumentelor” în demiterea lui Vlad Voiculescu de la Sănătate, invocând evaluarea la 6 luni pe care spunea Florin Cîțu că o va face. Seidler vede revocarea de miercuri ca fiind una bruscă.

Seidler: Ne-am făcut calcule politice

”Dl. Cîțu are dreptul constituțional, legal să facă această demitere, de asta nici nu o vom contesta în instanță, dar dl. Cîțu este acolo în funcția de premier al României pentru că a fost susținut de către o coaliție” a mai spus Seidler, mărturisind că este ”personal, mâhnit”. ”Eu nu mai am încredere în acest domn Cîțu” a mai susținut el. ”Ne-am făcut calcule politice”, mai spune Seidler, cu privire la solicitarea USR PLUS în ceea ce-l privește pe Florin Cîțu, de retragere a încrederii. Deputatul USR l-a întrebat pe Emil Boc, aflat și el în direct la B1 TV, cum ar fi reacționat PNL dacă USR PLUS ar fi introdus o moțiune simplă împotriva unui ministru liberal.

Boc: Românii unde sunt în aceste calcule politice?

Emil Boc a atras atenția, chiar râzând: ”Dl. deputat USR are o mică greșeală acolo când spune de atacarea în instanță a deciziei de remaniere”. El a completat: ”Așa ceva nu se poate, e o bizarerie juridică, nu este posibil și nu va fi posibil cât timp vom avea această Constituție în vigoare”. ”În al doilea rând, dl deputat spunea că ”ne-am făcut calculele politice”. Întrebarea mea este: românii unde sunt în aceste calcule politice? Până la urmă, partidele sunt la guvernare să rezolve problemele românilor. Un partid care se gândește la propriul lui interes politic, părerea mea este că nu-și justifică existența ca partid politic.” a spus Emil Boc.

”Interese de orgoliu, extrem de periculos”

Seidler s-a auzit nervos spunând: ”Nu faceți această manipulare, nu cu mine, nu dvs.”, dar Emil Boc a spus că, atât timp cât i-a ascultat pe toți, dorește să-și spună punctul de vedere în timpul alocat. Primarul Clujului a punctat: ”Acest argument că ”ne-am făcut calculele politice” arată, după părerea mea, faptul că nu interesul public primează astăzi la USR, ci un interes de orgoliu care este extrem de periculos și-n viață, și-n politică. Nu trebuie să ne ghidăm după orgolii, ci după interesul general. (...) Ministrul e un om politic, iar cea mai importantă avuție a unui om politic e încrederea. Dl. ministru Voiculescu a făcut lucruri bune, de aia am spus că trebuie să-i mulțumim, dar, din nefericire, putem să întrebăm pe oricine pe stradă și să vedem gradul de încredere pe care-l are.” Emil Boc a dat exemplul Foișor, lipsa paturilor la ATI COVID, nepurtarea măștii în spațiul public, în Parlamentul României, conferința de presă paralelă cu premierul Florin Cîțu. ”Au fost multe exemple în care premierul a demonstrat multă toleranță” a punctat Boc.

Seidler a spus, în replică niște întrebări retorice, de tipul: ”Îmi spuneți despre cazul Foișor? Pe bune? Acela în care dl. Arafat și-a asumat responsabilitatea.”, afirmând că regretă încercarea de manipularea pe care a mai văzut-o la PSD. Emil Boc i-a spus că a preluat exact afirmațiile pe care Seidler le-a făcut.