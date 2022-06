Elevii de la sate rămân în urmă: 1 din 3 copii din mediul rural a luat sub 5 la Evaluarea Naţională

Ponderea copiilor din mediul rural care au luat medii sub 5 la Evaluarea Națională este de aproape trei ori mai mare decât în cazul elevilor din mediul urban, în timp ce numărul elevilor cu note de zece este mult mai mare la oraș decât la sat, potrivit unei analize realizate de fundația World Vision.

Potrivit organizației, “aproape unu din trei copii de la sate n-a reușit să ia o medie peste 5 față de unu din 10 elevi din mediul urban”, iar din calculele organizației “elevii din orașe au luat de zece ori mai multe medii de 10 față de copiii de la sate”. World Vision indică și numărul mult mai mare de elevi cu medii de 10 sau între 9,5-9,99 înregistrați în urban, comparativ cu mediul rural. World Vision notează că, față de anul trecut, când 37,43% dintre copii de la sate au luat sub 5 față de 14.35% din mediul urban, “se menține o diferență de circa 20% între elevi (în funcție de mediul de rezidență)”. Organizația arată că, în 2022, proporția elevii din rural care au înregistrat medii între 5 și 5,49 este de două ori mai mare comparativ cu elevii de la orașe, o diferență aproape dublă înregistrându-se și la notele între 5,5 și 5, 99.

Aceleaşi discrepanţe ca în anii trecuţi

Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România, despre cauzele clivajului dintre rural și urban:„Din păcate, vedem aceleași diferențe, mari, ca în anii trecuți. Cel mai mare clivaj se vede la proba de Matematică, unde peste 36% dintre copiii de la sate au luat sub 5. Comparativ, în mediul urban 14% au obținut note sub acest prag. La Română, aproape unu din patru elevi de la sate nu au reușit să obțină o medie sub 5. Aceste cifre dureroase evidențiază mai multe probleme: elevii din mediile cele mai vulnerabile primesc prea puțin sprijin educațional acasă și la școală, avem foarte mulți adolescenți care n-au acces la resurse de bază precum rechizitele, iar școala rămâne neatractivă. Având în vedere că 40% dintre elevii care au participat la examen sunt din mediul rural, aceste rezultate ar trebui să fie de interes prioritar pentru toți decidenții din educație“, scrie Edupedu.

Părinţii de la ţară n-au vreme de făcut teme cu copiii

World Vision pune rezultatele de la EN 2022 în contextul propriilor date privind comunitățile cele mai vulnerabile din mediul rural: “Aproape jumătate dintre părinții care au copii în clasele V-VIII spun că le este greu să-i ajute cu lecțiile la matematică;

Pentru unu din cinci părinți de adolescenți, cel mai greu a fost să ofere sprijin la Limba Română;

24% dintre copii nu sunt ajutați de nimeni la teme;

14% dintre părinții elevilor de gimnaziu spun că nu fac nimic dacă ai lor copii nu se descurcă la teme;

47% dintre elevii spun că le place doar uneori sau nu le place niciodată;

Aproape o treime dintre profesori spun că proporția elevilor cu pierderi de învățare este între un sfert și o jumătate din totalul clasei;

Doar 67% dintre părinți susțin că profesorii folosesc metode atractive de predare;

Doar 35% dintre adolescenți au suficiente rechizite și cărţi pentru școală.”

Organizația arată că peste 93% dintre copiii susținuți în clasa a VIII-a prin programul său, “Vreau în clasa a 9-a”, au luat peste 5 la Evaluarea Națională.

Amintim că peste 17 mii de elevi care figurau înscriși în clasa a VIII-a în luna aprilie, în perioada simulării Evaluării Naționale, nu au mai ajuns să fie înscriși la examenul de Evaluarea Națională 2022, potrivit calculelor făcute de Edupedu.ro pe baza datelor comunicate oficial de Ministerul Educației.

