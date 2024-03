Elena Cristian, pariu cu pensiile după anunțul ministrei Bucura-Oprescu. Îi privește pe toți seniorii

Analistul economic Elena Cristian (DC Business) a atras atenția asupra unei legi în vigoare, care prevede indexarea cu rata inflației, an de an, în luna ianuarie, dar care se respectă doar în ani electorali.

Simona Bucura-Oprescu a declarat, duminică seara, la România TV, că un nou software va fi introdus pentru a recalcula toate pensiile. Mai mult, recalcularea va începe la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie. De asemenea, deciziile de recalculare vor fi finalizate până la jumătatea lunii august.

Totodată Simona Bucura-Oprescu a mai zis că 'am stipulat în textul legii faptul că această majorare se face în luna ianuarie a fiecărui an'.

Analistul economic Elena Cristian (DC Business) a comentat luni, la România TV, 'noutățile' aduse de ministrul Muncii.

'Primul lucru pe care îl spun doamnei ministru este că noi avem o lege în vigoare, care prevede indexarea cu rata inflației, an de an, în luna ianuarie pentru fiecare pensie din România! Însă este o lege care se respectă doar în anii electorali. Au fost mulți ani cu rata inflației mare, iar pensiile nu au fost deloc indexate cu rata inflației, indiferent de cine a fost la guvernare. Deci, avem o lege în vigoare. Nu știu care este noutatea adusă de doamna ministru în această lege. Eu sper doar să se respecte pentru că așa este normal, ca pensionarii să își primească pensii cel puțin indexate cu rata inflației.', a declarat Elena Cristian.

'De 20 și ceva de ani de când sunt în presă tot aud promisiuni făcute în an electoral despre cum vor arăta pensiile. Nu vreau să dau speranțe pensionarilor, știu că pensiile sunt foarte mici în România, printre cele mai mici din Europa, la un moment dat eram în spatele Bulgariei, însă aștept să văd că aceste decizii, această poveste/telenovelă a recalculării pensiilor se finalizează și că, într-adevăr, pensionarii vor primi mai mulți bani. La anul, în 2025, fac pariu că se va uita, din nou, de această indexare cu rata inflației. Și, din nou, presa, jurnaliștii vom arăta, spune, scrie, chema analiști despre acest subiect, însă, din nou, pensionarii vor fi neglijați, an de an, până la viitoarea campanie electorală.', a precizat Elena Cristian.

Declarațiile ministrului Muncii

'Într-adevăr, am preluat același mecanism care are doi parametri: inflația plus 50% din câștigul salarial mediu brut, dar, partea semnificativă, importantă pentru români pe care noi am adus-o este aceea că am stipulat în textul legii faptul că această majorare se face în luna ianuarie a fiecărui an. Este un câștig important pentru Legea Pensiilor, fiindcă să știți că au fost ani în care nu am avut nicio creștere a punctului de pensie în România sau s-a făcut în septembrie această creștere', a afirmat ministrul.

Legea mai spune că pensiile se vor mări peste numai 4 luni după1 septembrie, adică la 1 ianuarie, iar creșterea va fi cu un procent care reprezintă rata inflației la care se adaugă jumătate din creșterea venitului brut.

Inflația calculată va fi de 10%, creșterea salariului va fi de 2-3%. Per total, pensiile se vor mări, din nou, la 1 ianuarie cu 11%.

