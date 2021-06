"Pot să vă spun că am reuşit să construim un model de business sustenabil. Am fi ipocriţi dacă am spune că nu facem profit, dar ca modalitate de dezvoltare şi cum abordăm noi și cum am abordat noi, în toți aceşti ani, munca şi businessul pe care îl conducem.... Este investit tot înapoi. Creşterea pe care noi am avut-o, în toţi aceşti ani, nu ar fi fost posibilă, nu am fi putut să ajungem din spate marii organizatori de evenimente din alte ţări, să fim la nivelul celorlalte festivaluri... Pe parcursul anilor am reinvestit tot. Cred că un alt factor, apropo de acumularea de capital, este şi vârsta la care faci nişte lucruri", a spus Bogdan Rădulescu, în emisiunea Interviuri care inspiră by Claudia Țapardel, de la DCNews.

"Când spui bogăţie, cu siguranţă oamenii se gândesc doar la cea materială. Dacă ăsta era singurul scop pe care îl aveam, aş fi făcut altceva, în cu totul alt domeniu care îţi produce venituri substanţiale, într-un timp mult mai scurt. (...) Am ales zona asta pentru a aduce bucurii oamenilor. Mă face să mă simt împlinit. (...) Bineînțeles că şi pentru mine este important să am o viaţă decentă", a spus Edy Chereji.

UNTOLD își redeschide porțile

UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din întreaga lume, își deschide porțile, timp de 4 zile și 4 nopți, între 9 și 12 septembrie 2021. Astfel, UNTOLD este unul dintre puținele festivaluri de amploare internațională, care se va desfășura în acest an, în întreaga lume!

Ediția din acest an vine cu o nouă poveste magică la care echipa UNTOLD lucrează de mai bine de 1 an. Bineînțeles nici în acest an nu vor lipsi cei mai mari artiști din întreaga lume, nerăbdători să reîntâlnească cel mai minunat public pe care îl are un festival.

După aproape 2 ani de restricții, entuziasmul celor care vor petrece la UNTOLD este nemărginit. Cu toții avem de recuperat 2 ani de distracție într-o singură ediție. La ediția aniversară din 2019 au participat peste 375.000 de persoane, în cele 4 zile de magie!

