Edi Iordănescu, răspuns pe Facebook după ce Becali a spus că nu îi place jocul FCSB: Am crezut că am linişte...

”E foarte bine că Edi câștigă meciurile, dar nu e suficient. Eu i-am spus și lui treaba asta. Dacă nu joacă echipa, degeaba. Eu vreau ca FCSB să marcheze și să aibă posesia.

Deocamdată, mâna lui Edi nu s-a văzut, dar o să vedem peste câteva luni. El, săracul, nu a avut un jucător pe nume Florin Tănase. Când intră Tănase în teren e altceva, el este cheia FCSB-ului. Nu i-a avut nici pe Coman, nici pe Octavian Popescu”, a declarat Gigi Becali, la Realitatea Sportivă.

"Am crezut că am linişte..."

"Am crezut că am liniște în izolare. M-am înșelat. Am spus că vom clarifica la prima conferință orice problemă, doar că 'uraganul' mediatic și speculațiile din ultimele zile, mă obligă să subliniez anumite lucruri. Nu e tocmai profesionist să o fac pe Facebook, dar e un mijloc la care am mai apelat.

1. Sunt antrenorul care mereu a ținut foarte mult la mediul din jurul echipei. Să fie un mediu profesionist, de muncă, disciplină, seriozitate, dar și liniște pentru echipă. Liniștea este exact ce echipa/băieții au mai mare nevoie în aceste momente foarte grele. E un context foarte dificil și trebuie să ne regrupăm și să ne îngrijim de sănătatea jucătorilor și să-i recuperăm. Rezultatele ne ajută, trebuie și noi cei din jur să lucrăm pentru această liniște, așadar de la mine nu o să iasă subiecte senzaționale de presă, pentru că nu este ăsta stilul meu.

2. Am venit la Fcsb în primul rând pentru grupul de jucători în care cred necondiționat, pentru suporteri care știu ce mult își doresc performanță și le mulțumesc de câte ori am ocazia pentru căldura cu care m-au primit, pentru oamenii foarte profesioniști din jurul echipei cu care mă cunosc de ani de zile, dar chemat și convins de Patron. Avem o înțelegere la mijloc, verbală (care pentru mine e foarte importantă), dar și contractuală și îmi doresc foarte mult să o respectăm ad litteram.

"Meseria mea înseamnă rezultate"

3. Pentru mine este foarte important ce își dorește Patronul și mereu am în gând să reușesc să îl mulțumesc prin munca mea, dar am un contract în care obiectivul meu principal este să câștig campionatul. Campionatul se câștigă cu puncte. Când ești pe locul 9 la 12 puncte de locul 1, e mai greu să vorbești de orice altceva decât să încerci să recuperezi puncte. Meseria mea înseamnă rezultate. Mă interesează performanța și trofeele, asta caut și pentru asta muncesc. Asta cere eficiență. Restul e un lux în acest moment. Și acum, după 6 victorii consecutive (5 în campionat), suntem încă în afara luptei. Primul pas rămâne sa intrăm efectiv în lupta pentru titlu și nu doar la nivel declarativ. Deci suporterii să stea liniștiți pentru că știu ce am de făcut.

4. Orice antrenor din lume își dorește să câștige meciuri și echipa lui să joace cât mai bine. Istoricul mă apără. Echipele unde am antrenat și-au atins obiectivele și în foarte multe momente au jucat un fotbal ofensiv. Dar asta a venit în timp și în baza unui proces de muncă și nu bătând din palme. Am mare încredere că această echipa poate juca fotbal de calitate. Dar pentru asta trebuie să avem jucătorii apți. (de când am venit, nu am nici măcar 1 antrenament cu toți jucătorii, ba mai mult, jucători cu calitate și foarte importanți pentru echipă au lipsit). Nu cred ca mai cazul sa-i menționez pentru că îi știm cu toții. Am avut constant 13-14-15 jucători maxim la antrenamente. Metodica a fost aplicata pe situație.

În pauzele pentru echipa națională (perioadă foarte importantă pentru orice antrenor) am avut 9-10 jucători. Am fost nevoit să apelez la niște copii de 16 ani. Deci nu mint pe nimeni și nu fac promisiuni fără acoperire. Totul vine în timp. Într-un context mai favorabil și cu multă muncă. Toți jucătorii din sezonul trecut de la mijloc în sus, acum fie au plecat, fie au fost sau încă sunt accidentați. Pentru mine posesia rămâne doar un mijloc de a ajunge la poarta adversă, de a marca goluri și a câștiga meciuri, nu o garanție a succesului. Pentru obiectivul nostru, câștigarea campionatului, trebuie să fim eficienți și să adunăm puncte. Restul se construiește în timp. În iarnă putem avea un prim moment de analiză generală și prime concluzii. Până atunci, totul e multă filozofie !!", a scris Edi Iordănescu, pe Facebook.