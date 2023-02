"E clar că l-a învățat cineva să facă asta". Anda Adam, la pământ, în scandalul legat de casa în care a locuit: M-a înjurat cu Eveline lângă mine. Copilul meu nu mai știa cum să reacționeze

"E clar că l-a învățat cineva să facă asta"

"E o casă pe numele socrilor lui, care decedaseră. Nu are cum să îți vândă un imobil. Îi dai cu încredere un avans, îți dă cheile, tot pe încredere, ca tu să aștepți să facă succesiunea și actele de succesiune care durează 6 luni minimum. Tu bagi bani în casă, că te muți. Am schimbat parchetul, am refăcut toată intrarea. După ce își vede omul actele în mână, vine la notar fără niciun act în original. Că, vezi doamne, să semneze o promisiune. E clar că l-a învățat cineva să facă asta. Am venit la notar, am oamenii de acolo martori. S-a uitat peste hârtiile date de notar, un om care respectă legea. A citit, a fost întrebat și de alte detalii legate de acte și proprietatea pe care o dețineau.

Nu știu ce nu i-a convenit sau care a fost nelămurirea și a spus că nu are acte. Notarul a spus : ”Păi, văd că aveți acolo 6 case la vânzare, dintre care pe 3 le-ați vândut. Cum ați venit fără niciun act? Luați hârtiile, că poate nu aveți încredere, dacă vreți să le confruntați cu alt notar sau avocat, și vă așteptăm să semnăm”. Nu a mai venit niciodată. Eu am rămas cu banii băgați într-o casă. Toate la mine sunt pe factură. Este atât de simplă situația: dai avans, ți se dă cheia, te apuci să investești în ea, bagi jumătate din cât costă casa și apoi te rogi după actele de succesiune și vii și nu mai dai nimic”, a spus Anda Adam, în emisiunea Exclusiv VIP cu Cristi Brancu, scrie ciao.ro.

"Tot a fost în defavoarea mea"

”I-am spus că doresc să fac un credit pe firmă, că doream sediu social acolo al label-ului meu, că mi-am făcut label-ul meu. Am zis să fac credit pe firmă, să îmi pun sediul social. Și i-am zis : ”Uite, pentru tine a durat mult succesiunea” și i-am zis să mă aștepte și pe mine să fac creditul. Dacă ulterior vreau să iau casa printr-un credit, nu pot depune la o bancă anticipat pentru că nu era succesiunea făcuta. I-am spus că nu îmi aprobă nimeni creditul în 9 zile până în Crăciun și Revelion. I-am zis că, până la final de ianuarie, are toți banii. I-am zis că îi dau chirie pentru toate aceste luni de așteptare. Și a zis : ”Bine, dar vreau să îmi dai pe 3 luni: noiembrie, decembrie și ianuarie”. Am trimis banii – 1.800 de euro, la notar în plic. La notar nu a luat nici plicul cu banii. L-am pus în legătură direct cu cei de la bancă și el nu le-a dat o grămadă de acte. Adică tot a fost în defavoarea mea”, a mai povestit artista.

"Mă dor inima și sufletul"

”Nu se poate să nu ia în considerare nimic. Mă dor inima și sufletul. Nu vrei să știi... maică-mea mă sună din America. Doar pentru că am crezut un om pe cuvânt. Cu avans transferat prin bancă și toate celelalte demersuri. Bani în plic pentru chirie, conform conversațiilor. Am fost de acord cu tot, doar să nu mă trezesc că nu mi-o mai vinde și tot acolo am ajuns. Am mutat toate lucrurile și am dat cheia avocatului meu, care a depus-o în instanță. Mi-a veit ordin de avacuare. Ce să evacuez? Că nu stau acolo. M-am rugat de el până în ultimul moment: vinde-mi casa! La cum arată casa acum, ceri pe ea 110 (n.r. mii de euro). Numai balustradele de sticlă 8.000 și ceva – o balustradă! Am factură! Mi se pare normal: bagi pe altul în casă și o vede cum am făcut-o eu… Ăla vine și stă în mama luxului făcut de proasta de Anda Adam…”, a spus cântăreța.

"Cu Eveline lângă mine, soția lui m-a înjurat"

”Toată vara am petrecut-o pe șantier și mi-am băgat banii, să o vândă el mai scump! OK, nu mai vrei să mi-o vinzi. Dă-mi banii, cât am băgat în ea și vinde-o tu cu cât vrei. Nu mai vreau eu să o cumpăr. Cu Eveline lângă mine, soția lui m-a înjurat. Copilul meu nu mai știa cum să reacționeze.”

