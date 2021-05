După șase luni în spațiu, 4 astronauți din misiunea istorică NASA-SpaceX au revenit pe Pământ / VIDEO

Aterizarea celor patru astronauţi a avut loc în dimineaţa aceasta, în Golful Mexicului, pe coasta oraşului Panama, din statul Florida. Sonda spaţială Crew Dragon a SpaceX, supranumită Resilience, a plecat de la Staţia Spaţială Internaţională la 20:35 ET sâmbătă şi aterizat în apele Golfului Mexic, în largul coastei Floridei, la aproximativ 2:56 AM ET duminică.

Andocarea s-a desfăşurat live, pe canalul de Youtube al celor de la NASA. Echipajul SpaceX Crew-1, al NASA a andocat aseară de pe Staţia Spaţială Internaţională.

„Dragon SpaceX toate dispozitivele de prindere sunt deschise. Mă bucur să iau parte la (n.r. succesul) separării”, se aude în înregistrarea NASA.

A fost prima aterizare după o misiune îndepărtată, desfăşurată pe timp de noapte, din ultimii 53 de ani. SpaceX s-a pregătit din răsputeri pentru a duce la bun final acest obiectiv. Aceştia au făcut inclusiv teste în care au recuperat o capsulă Dragon fără echipaj, pe timp de noapte, pentru a se asigura de succesul misiunii, potrivit Deschide.md.