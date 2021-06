După Chirilă, și Caramitru îl ceartă pe Nicușor Dan. Mircea Badea: La ce s-a ajuns?!

Mircea Badea a reacționat după ce Andrei Caramitru le-a transmis un mesaj dur celor de la PNL şi USR PLUS şi în special lui Nicuşor Dan, legat de situaţia din Bucureşti.

„Am un mesaj către Nicușor Dan, Violeta Alexandru șefa PNL pe București, șefii USR București, și către guvern. Băi oameni buni. Aveți vreun plan pentru Bucuresti? Vreun proiect cât de mic, ceva? Măcar minimal. Orice fraților. Deocamdată sunteți ridicoli, penibili. Zero barat”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook. Mesajul complet, AICI!

Mircea Badea, șocat

„Pur și simplu, sunt șocat de această reacție a domnului Andrei Caramitru! Zice că, acum, catastrofa este mult mai mare. (...) Nu am mai fost atât de șocat de când am văzut că îl ataca domnul Tudor Chirilă tot pe domnul Nicușor Dan. La ce s-a ajuns... Tudor Chirilă?! Din două motive am fost șocat atunci: pentru că e împotriva la mai multă iarbă și după cum să-l critice pe Nicușor Dan?! Nu, nu!”, a zis Mircea Badea.

„Eu mă pun scut în fața domnului Nicușor Dan! Îl susțin și vreau să facă, indiferent ce face... Sincer, n-am înțeles exact ce face, dar orice face să mai facă, pentru că face minunat, îl susțin!”, a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii sale de la Antena 3.

Tudor Chirilă, critici pentru primarul Nicuşor Dan

„Nicușor Dan, poate reusiţi să faceţi curat în Herăstrău. Că pare mai simplu să mai construieşti o terasă decât să coseşti iarba", i-a transmis cântăreţul Tudor Chirilă primarului general al Capitalei.

Tudor Chirilă publicase pe pagina sa de Facebook un video în care prezenta cum arată Parcul Herăstrău din Bucureşti, oraş aflat sub conducerea lui Nicuşor Dan.

„Salutare, salutare, de la un cetăţean, locuitor al oraşului Bucureşti, pentru primarul ales, Nicuşor Dan. Nu e ca şi cum în ultimii 30 de ani primarii au ţinut cont de reclamaţiile sau de sugestiile cetăţenilor, dar dacă tot vorbim despre schimbare, hai să vedem ce se întâmplă în cazul ăsta.

Avem parcul Herăstrău care arată dezolant. Doar esplanada, din câte ştiu, a fost tunsă şi iată cum arată, acum, parcul Herăstrău. Aici unde sunt acum era un frumos labirint... ce se mai păstrase din el, făcut din felul în care era tunsă vegetaţia. Acum sunt buruieni peste buruieni, peste buruieni şi, din câte ştiu eu, parcul Herăstrău ţine de Primăria generală. Atunci fac acest live, poate că aude sau ajunge mesajul meu la Nicuşor Dan, să facă ceva totuşi pentru că se transformă deja într-un spaţiu insalubru şi periculos pentru copiii care vin aici împreună cu părinţii lor. Ca să nu mai vorbim de condiţia estetică a parcului", transmitea Tudor Chirilă în liveul său.