Dreptul persoanelor peste 65 de ani de a conduce ar putea fi limitat într-o ţară din UE

Conform lui Pere Navarro, şeful Directoratului General pentru Trafic (DGT), nu mai este de ajuns doar ca persoanele peste 65 de ani să îşi reînnoiască permisul pentru o perioadă de maximum 5 ani. Cu toate astea, nimănui peste vârsta de 65 de ani nu i se va interzice permisul de conducere.

"Acum, după vârsta de 65 de ani, trebuie să îţi înnoieşti permisul pentru o perioadă de cel mult 5 ani. Dar pentru o persoană de 90 de ani, să zicem, o astfel de perioadă este exagerat, pare ciudat", a punctat Navarro, conform Eldia.es.

Conform datelor oficiale, doar 10% dintre şoferii din Spania au peste 65 de ani, dar în unul din trei accidente este implicată o persoană vârstnică.

Titi Aur susţine examinările medicale mai dese la persoanele peste 65 de ani

"M-ați întrebat până la ce vârstă se poate conduce. Eu zic că până la 150 de ani. Se poate conduce până la orice vârstă la care ai capacitatea să conduci în siguranță. Ar trebui stabilită o regulă foarte clară ca până la 40-50 de ani să se facă vizita medicală o dată la 10 ani. După 50, 60, 70, să se facă o dată la cinci ani. De la 70 la 80 de ani să se facă o dată pe an sau după 80 de ani o dată la șase luni. Pe lângă vizita medicală ar trebui să se facă și un examen psihologic, care are două aspecte: pe de o parte este examenul pur psihologic, să se vadă dacă ești în integritatea facultăților mintale, dar și din punct de vedere al resurselor, să vadă dacă poți să îți controlezi bine mâinile, picioarele. Sunt tot felul de dispozitive care pot să îți arate dacă mai această capacitate. Și, bineînțeles, fișa medicală corect făcută, nu ca acum. Acum te duci la orice clinică privată, dai banul și îți dă fișa medicală, nici nu te vede la ochi, lucru care este anormal. Dacă o persoană de 85 de ani, de 95 de ani, de 105 ani are vederea bună, are reflexe, este întreg, de ce să nu conducă. La fel cum o persoană de 35 de ani sau de 25 de ani, dacă nu vede, dacă nu are reflexe, dacă nu are una dintre aceste capacități, atunci nu contează. De ce să conducă ăla de 25 și să nu conducă ăla de 90? Doar pentru că e vârsta?”, a spus Titi Aur pentru DC News.

