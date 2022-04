(VIDEO) Drama celor două familii care au făcut schimb de copii: clinica în care au făcut FIV le-a încurcat embrionii

Din primul moment în care și-a văzut fiica nou-născută, la câteva secunde după naștere, Alexander Cardinale spune că a știut că ceva este în neregulă.

„A fost o reacție imediată”, a declarat bărbatul în vârstă de 41 de ani pentru People. Acesta își amintește că a fost șocat de faptul că bebelușul nu semăna deloc cu el sau cu soția lui.

„A fost un pic ciudat, dar am trecut peste și am tăiat cordonul ombilical”, a declarat Alexander, care s-a aflat în sala de nașteri alături de soția sa. Trei luni mai târziu, cuplul a aflat motivul șocant pentru care cel de-al doilea copil al lor arăta complet diferit față de ei.

Clinica în care ei au făcut fertilizarea in vitro a transferat din greșeală embrionul unui alt cuplu în uterul lui Daphna, iar celălalt cuplu a primit embrionul lor. Ambele cupluri au adus pe lume și au crescut timp de trei luni copilul celorlalți, înainte de a afla vestea tulburătoare despre eroare.

„Este o întâmplare care ne-a schimbat radical”, a declarat Daphna. Cele două familii au făcut schimb de bebeluși în ianuarie 2020, la aproape patru luni de la nașterea ambilor copii. „Îmi este foarte dificil în fiecare zi și va continua să fie așa”, a spus femeia, care este în continuare șocată în urma experienței.

Ea spune că este îndurerată pentru că a pierdut primele luni din viața fiicei sale biologice și pentru că a fost nevoită să se despartă de copilul pe care l-a născut și pe care l-a considerat al său.



Alexander și Daphna au dat în judecată clinica de fertilitate din Los Angeles



„Oamenii fac greșeli. Și în cele mai multe industrii acele greșeli sunt relativ inofensive. Pot fi corectate. În cazul clinicilor de fertilitate, acele greșeli pot avea consecințe pe viață. Acest lucru a schimbat profund viețile lui Daphna și Alexander, precum și ale celor doi copii ai lor”, a spus Adam Wolf, avocatul familiei.



Drama cuplului a început la scurt timp după ce Daphna a născut



„Dacă nu am fi făcut FIV, aș fi pus lipsa asemănării pe genetică. Arată așa cum arată. Nu e mare lucru. Dar pentru că am făcut FIV, mintea mea a început să facă scenarii”, a spus tatăl.Dar soția sa a încercat inițial să-l convingă că exagerează.

„Arăta foarte diferit de noi”, a spus Daphna, care a încercat să se convingă și pe ea însăși că bebelușul seamănă cu ea. „Dar era foarte familiară pentru mine pentru că am purtat-o în pântece și i-am dat naștere”, a declarat ea.

Prietenii și familia au observat, de asemenea, diferențele spunând că arată „ca și cum ar putea fi de altă etnie decât noi pentru că nu semăna deloc cu noi”.

În ciuda acestor îndoieli, cuplul și fiica lor în vârstă de cinci ani s-au îndrăgostit instant de bebelușul lor cu păr negru și piele măslinie. Semnalele de alarmă au apărut la o lună după naștere, când un angajat al clinicii unde au făcut FIV i-a sunat și le-a cerut să trimită o fotografie cu bebelușul, susține cuplul.



„Mi s-a părut ciudat. M-am gândit - Oare ei știu ceva ce noi nu știm?'”

O săptămână mai târziu, în noiembrie 2019, cei doi au decis să facă un test ADN, când bebelușul avea două luni.

„Am primit un email în care scria că nu are nicio legătură genetică cu niciunul dintre noi. Lumea noastră s-a prăbușit”, a spus bărbatul. Cei doi soți s-au temut că vor pierde fetița pe care o iubeau ca pe propriul lor copil, dar în același timp se temeau că au un copil biologic pe care nu-l vor găsi niciodată.



„Când am aflat că nu este a mea, am început să o iubesc și mai mult. Poate era un mod în care mă agățam de ea. Îmi era atât de teamă că o s-o pierd, ceea ce s-a și întâmplat”, a declarat mama.

Câteva zile mai târziu, avocatul angajat de familie a fost informat de reprezentanții clinicii că embrionul lor a fost încurcat cu cel al unui alt cuplu. La scurt timp au aflat că centrul medical i-a găsit pe părinții biologici ai fetiței, care l-a rândul lor au adus pe lume o fetiță.

În decembrie 2019, cele două cupluri au făcut teste ADN care au arătat că fiecare are copilul biologic al celuilalt cuplu.

Avocatul i-a trimis lui Alexander o fotografie cu fetița lor biologică, cu păr blond și ochi albaștri

„Am descoperit în acel moment că există, cum arată și care este numele ei”, a spus Alexander, care a aflat că celălalt cuplu a numit-o pe fiica lor Zoe, nume pe care soții Cardinales au decis să-l păstreze. „Este ciudat să afli numele copilului tău atunci când nu i l-ai ales tu”, a adăugat bărbatul.

Ceilalți doi soți, care nu au vrut să vorbească public și să fie identificați, au fost la fel de șocați și devastați, spune Daphna. Iar fiica lor, Olivia, care ajunsese să o iubească foarte mult pe surioara ei mai mică, a fost puternic afectată de veste și și-a implorat părinții să nu facă schimb de bebeluși.

Dar în ianuarie 2020, după câteva săptămâni în care s-au întâlnit aproape în fiecare zi cu cealaltă familie și au făcut schimb de copii pentru perioade scurte de timp, cei patru părinți au decis că acest schimb constant este dificil pentru toată lumea. Ei au hotărât că este momentul ca fiecare copil să trăiască alături de părinții biologici.



Au trecut aproape doi ani de când cele două familii - care locuiesc la zece minute distanță una de cealaltă - și-au primit înapoi copiii biologici.

În tot acest timp, s-a creat o legătură puternică între ei



„Nu există cărți pentru asta. Nu există persoane care să-ți poată da sfaturi. Astfel că am ajuns să fim uniți noi patru și este o binecuvântare că suntem pe aceeași lungime de undă.

Am petrecut toate sărbătorile împreună de atunci. Am sărbătorit toate zilele de naștere împreună și ne-am unit familiile”, a spus Alexander.

Sursa articol: Eva.ro

