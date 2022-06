Dragoș Romanescu, totul despre chirurgia hepatică, bolile hepatice și transplant, la DC Medical și DC News

Dr. Dragoș Romanescu, medic primar chirurgie generală de la Spitalul Clinic SANADOR, vine la Interviurile DC Medical și DC News, de la ora 13.00, pentru a ne explica totul despre chirurgia hepatică și despre bolile hepatice.

Dr. Dragoș Romanescu este Doctor în Științe Medicale, medic primar chirurgie generala in Spitalul Clinic SANADOR, cu competențe în chirurgie hepato-bilio-pancreatică și chirurgie oncologică, de la Spitalul Clinic SANADOR.

"Sistemul medical privat din România a pornit de la operații minore, corecții estetice, un colecist, iar acum, iată, în clinicile de vârf, așa cum este Spitalul SANADOR, se face transplant hepatic, vârful chirurgiei în orice țară din lume. Transplantul în România, unde lucrurile merg destul de greu în această zonă, chiar este un eveniment atunci când se mai deschide un centru de transplant", a spus jurnalistul Val Vâlcu.

"Așa este. Dacă sistemul privat a fost creat inițial în ideea unor operații mai mici ca amploare, așa numitele One Day Surgery și unde ponderea acestora era destul de mare, iată că s-a ajuns ușor, ușor, la operații foarte complexe, culminând cu operația de transplant hepatic. Unde ne situăm cu chirurgia hepatică? Aș vrea să spun că ea s-a desprins din chirurgia generală și tinde să devină o specialitate în sine, atât datorită incidenței crescute a bolilor hepatice, cât și a diversității mijloacelor terapeutice. Chirurgia hepatică este una dintre componentele tratamentului în bolile hepatice. Chirurgul hepatic are nevoie de alți specialiști ale celorlalte componente, vorbim de hepatologi, gastroenterologi, radiologi, imagiști și chiar oncologi dedicați acestui segment. Fiecare dintre aceștia aducându-și aportul și fiind la curent cu ghidurile terapeutice. De aceea, un pacient cu o boală hepatică trebuie referit unui centru care să adune toți acești specialiști, așa numitele centre de excelență în boli hepatice și după modelul țărilor din Vest, care au astfel de centre și care au raportat vindecări sau stabilizări ale bolii, dacă vorbim de bolile hepatice maligne, supraviețuiri în timp mai bune, am creat și noi, la SANADOR, acest centru integrat de excelență în boli hepatice.

Avantajul este întotdeauna al pacientului, pentru că nu mai merge dintr-un spital în altul, este diagnosticat și tratat într-un timp foarte, foarte scurt, urmărirea este mai bună și orice se întâmplă în statusul pacientului este imediat comunicat", a spus medicul Dragoș Romanescu, pentru DC Medical și DC News.

Mai multe despre bolile hepatice, poți vedea în emisiunea ce va fi difuzată joi, de la ora 13.00, simultan pe Youtube DC Medical și DC News și pe paginile de Facebook DC Medical și DC News, precum și DC NEWS TV.

